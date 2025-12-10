Ir al contenido
Cultura
Toros

Aarón Palacio y Javier Zulueta abrirán la feria de Castellón

Cinco corridas de toros y un espectáculo de rejoneo componen el primer ciclo sobresaliente de la temporada, que se celebrará del 8 al 15 de marzo

El País
El País
Castellón -
Ir a los comentarios

Cinco corridas de toros, un espectáculo de rejoneo, una novillada sin picadores y una clase práctica componen la feria de Castellón, que se celebrará del 8 al 15 del próximo mes de marzo, y cuyos carteles fueron presentados ayer por la empresa Funtausa, que gestiona la plaza.

Las combinaciones no aportan novedades sobresalientes más allá del primer cartel de la feria, que reúne a dos jóvenes promesas: Aarón Palacio y Javier Zulueta.

La empresa considera que el plato fuerte del ciclo es un mano a mano entre Alejandro Talavante y Juan Ortega con toros de Domingo Hernández, que cerrará una feria que cuenta, además, con otros nombres conocidos como Roca Rey, Emilio de Justo, José María Manzanares, Daniel Luque, Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera, Pablo Aguado, Tomás Rufo, Marco Pérez y Ginés Marín.

Las combinaciones son las siguientes:

Domingo, 8 de marzo. Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta (toros de La Quinta).

Lunes, 9. Espectáculo de rejoneo. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens (toros de Los Espartales).

Martes, 10. Clase práctica. Novillos de Aída Jovani para Noel García (Escuela de Salamanca), Abel Rodríguez (Escuela de Castellón), Jaime Padilla (Escuela de Málaga), Bruno Martínez (Escuela de Castellón), Pablo Torres (Escuela de Valencia) y Celso Ortega (Escuela ‘La Gallosina’ de El Puerto de Santa María, Cádiz).

Miércoles, 11. Novillada sin picadores. Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares (novillos de Hermanas Angoso).

Jueves, 12. Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez (toros de Montalvo).

Viernes, 13. José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado (toros de Hermanos García Jiménez y Olga Jiménez).

Sábado, 14. Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo (toros de Zalduendo).

Domingo, 15. Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano (toros de Domingo Hernández).

Más información

Domingo Navarro, memorable y añorado torero, unido al destino de Esplá, su amigo y maestro

Antonio Lorca

Garzón en La Maestranza o la conspiración del silencio

Antonio Lorca

Archivado En

