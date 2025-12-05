Ir al contenido
Cultura
obituario

Muere a los 77 años el periodista y escritor Alfonso Ussía

Tuvo una dilatada carrera en multitud de medios, ideó series de televisión y ganó legiones de seguidores con su escritura satírica, que también plasmó en libros

El País
El País
Madrid -
Ir a los comentarios

El escritor y periodista Alfonso Ussía ha fallecido en Ruiloba, Cantabria, a los 77 años de edad. “Escritor, madrileño, andaluz, vasco y montañés de vocación”, se definía en su perfil de la red social X. Según cuenta el obituario publicado en El Debate, el medio conservador en el que era columnista en la actualidad, Ussía quiso participar en la conversación pública hasta el final, dictando a su hija Isabel hasta quedarse sin voz, cuando ya la enfermedad le impedía teclear. Su último texto salió el pasado martes, sobre el humorista Miguel Gila.

Alfonso Ussía, nacido en 1948, fue el segundo hijo de Luis de Ussía y Gavaldá, II conde de los Gaitanes ― fiel a Don Juan de Borbón— y de María de la Asunción Muñoz-Seca y Ariza. Por línea materna, fue nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca; primo del escritor Borja Cardelús; sobrino del teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía, y padre del novelista y columnista Alfonso J. Ussía.

Estudió en los colegios del Pilar y Alameda de Osuna, empezó la carrera de Derecho y luego la de Periodismo, aunque no llegó a licenciarse en ninguna. Su carrera periodística comenzó en el diario Informaciones (bajo la dirección de Jesús de la Serna y con Juan Luis Cebrián como subdirector), más tarde recaló como columnista en el diario ABC, trabajó para los periódicos Diario 16 y Ya, y para las revistas Las Provincias, Litoral y El Cocodrilo, de la que fue director. También fue columnista en La Razón, en el semanario Tiempo, o en El Debate. Su estilo estuvo teñido de un humor mordaz y un espíritu satírico que fue muy celebrado.

Colaboró en programas radiofónicos y de televisión, como Protagonistas y La Brújula, ambos en Onda Cero, y Este país necesita un repaso de Telecinco, donde le acompañaban Antonio Mingote, Antonio Ozores, Chumy Chúmez, Luis Sánchez Polack (Tip), José Luis Coll y Miguel Durán. Además, ideó las series de televisión El marqués de Sotoancho (2000) y Puerta con puerta (1999).

Entre sus libros, de carácter satírico, Tratado de las buenas maneras, Manual del ecologista coñazo o las Memorias del Marqués de Sotoancho. Entre sus distinciones se encuentran el premio de periodismo Mariano de Cavia, el González Ruano, la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco o la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo.

Más información

Un juez condena a Alfonso Ussía y 'La Razón' por un delito contra el honor de Fernando Delgado

Madrid

Archivado En

