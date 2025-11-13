Ir al contenido
_
_
_
_
Cultura
Obituario

Muere a los 93 años Fosforito, el cantaor que marcó el rumbo del cante desde mediados del siglo XX

El artista falleció en el Hospital de Málaga tras una intervención quirúrgica a la que había sido sometido

Fermín Lobatón
Jerez de la Frontera -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El cante flamenco ha perdido hoy jueves a una de sus últimas figuras históricas. Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ (Puente Genil, Córdoba, 1932) ha fallecido esta madrugada en el Hospital Regional de Málaga por complicaciones de una intervención cardíaca a la que había sido sometido hace un mes.

El cantaor tenía la categoría de ser un referente de este arte por muchas razones. Su impecable trayectoria corre paralela a la etapa de revalorización del flamenco, del que es exponente y figura principal. Esa etapa se inicia a mediados del siglo XX con una serie de hitos, entre los que se encuentra el Concurso Nacional (CNAF) de Córdoba. A su primera edición (1956) acudió un joven Antonio (23 años) y se alzó con todos los premios, un hecho que no se ha repetido y que es muestra de uno de sus más destacados valores: su versatilidad y el amplio dominio y conocimiento de todos los estilos flamencos, que, con el tiempo, le conferiría una condición casi enciclopédica.

Tras esa pronta entronización como cantaor “de alante”, que se decía, Fosforito se curtió también en la disciplina de cantar para el baile, girando por medio mundo con la Compañía de Manuela Vargas, por ejemplo. Trabajó con figuras como Juan Valderrama y Pepe Pinto en los años 60, recorrió América con la guitarra de Juan Habichuela y, sobre todo, fue figura imprescindible y destacada —junto al maestro Antonio Mairena, entre otros—en los festivales flamencos de verano que tuvieron su máximo auge en los 70. Su discografía es muy extensa, de más de cuarenta discos. De ellos, son tenidas como históricas sus grabaciones antológicas con Paco de Lucía.

Fosforito basaba su cante en una tradición que conocía y respetaba, pero a la que añadió su fuerte personalidad para renovarla sin perder las esencias originales, consiguiendo ese difícil equilibrio entre la fidelidad a las raíces y su evolución y actualización. También fue renovador por su rescate de estilos y variantes en desuso, como el Zángano de Puente Genil y otros más. Esas cualidades lo convirtieron pronto en un faro y una fuente de inspiración para los artistas más jóvenes, que se mirarían ineludiblemente en él, como ha reconocido en ocasiones la cantaora Carmen Linares. De metal sobrio, poseyó la cualidad de adecuarlo con versatilidad a la amplia diversidad de estilos que interpretó.

En su carrera fue recibiendo los más importantes galardones que, en ocasiones, trascendieron el ámbito estrictamente flamenco: los Premios Ondas reconocieron su trayectoria (1998) y el pasado año el Instituto Cervantes recogió su legado en una de sus Cajas de Letras. Pero, ante todo, era poseedor de la V, y última hasta la fecha, Llave de Oro del Cante, tras las de El Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena y Camarón de la Isla. Hijo Predilecto de su localidad natal y Adoptivo de Córdoba y Málaga, fue merecedor del Premio Pastora Pavón Niña de los Peines en su primera edición de 1999. Recibió, así mismo, la Medalla de Andalucía en 2006 y la del Mérito en las Bellas Artes en 2007.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La sombra de Fosforito

Ángel Álvarez Caballero

La Junta andaluza premia a Fosforito con la mítica Llave de Oro del Cante

Santiago Belausteguigoitia | Sevilla

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 53,95€
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 53,95€
escaparate
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 17,99€
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 17,99€
escaparate
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 9,01€
Tapones de silicona para dormir. Reducen el ruido hasta en un 95% y están disponibles en tres tallas. SOLO 9,01€
escaparate
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 10,59€
Radio de bolsillo portátil AM/FM de alta calidad. SOLO 10,59€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_