El Premio Cervantes reconoce la mirada melancólica sobre la memoria del mexicano Gonzalo Celorio

El escritor y ensayista recibe el galardón más importante en lengua española, dotado con 125.000 euros, por una obra que “conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida”

La mirada melancólica sobre la memoria del escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) ha recibido este lunes el Premio Cervantes 2025. Así lo ha anunciado el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, en la sede del ministerio en Madrid. Un premio que recae en el ensayista, escritor y crítico “por su excepcional obra literaria, profunda y sostenida a la cultura hispánica”, ha señalado el jurado, que destaca que Celorio “conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida”. Celorio se alza así con el máximo galardón de la literatura en lengua castellana, creado en 1976 y dotado de 125.000 euros. El premio será entregado el próximo 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares.

El jurado en esta edición ha estado integrado, entre otros, por los dos últimos ganadores del premio en 2023 y 2024, los escritores y académicos de la lengua Luis Mateo Díez y Álvaro Pombo, respectivamente; la también académica Aura Egido, el crítico Constantino Bértolo y el escritor Manuel Rico, así como Mauricio Carrera en representación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

La entrega del galardón al escritor mexicano parece un nuevo gesto cultural hacia México, cuando las relaciones entre ambos países han estado en horas bajas tras el reclamo del expresidente Andrés Manuel López Obrador de un perdón por parte de España por los excesos de la conquista. La Fundación Princesa de Asturias entregó a mediados de octubre el reconocimiento a la Concordia al Museo Nacional de Antropología y de las Artes a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

Celorio es uno de los ensayistas, narradores y académicos más destacados de la literatura mexicana contemporánea. Su obra se caracteriza por un profundo amor a la lengua, una mirada melancólica sobre la memoria y una reflexión constante sobre la cultura y el oficio de escribir. Él mismo ha definido sus obras como “novelas memoriosas”, porque en ellas ahonda en la historia familiar, pero también sobre la vida y las creaciones de escritores con los que se ha relacionado.

En su más reciente libro, Ese montón de espejos rotos (Tusquets), el escritor ha decidido hablar de su propia vida, en unas memorias en las que ahonda en su vocación literaria, su formación intelectual y su trabajo académico. El título de la obra, explica el autor en su prólogo, es un verso de Borges que para él “define con acierto la memoria”. Celorio narra: “Este libro amontona recuerdos dispersos que son reflejos de algunos tramos de mi vida. Y solo reflejos, porque el lenguaje, ineludible y paradójicamente, distorsiona lo que se propone retener en la memoria, más aún si aquello que intenta preservar ocurrió en tiempos remotos. Pero de ninguna manera he pretendido hacer una autobiografía; si acaso, apenas registrar ciertos aspectos significativos de mi vida”. Es, agrega, un recuerdo de lo que define como sus “exultantes pasiones”: “La palabra, la literatura, el teatro, la música popular, la fiesta, la celebración, los rituales domésticos, el barroco, la arquitectura, el magisterio, la amistad, el amor y sus simulacros”.

Formado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha sido profesor, director de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Instituto de Investigaciones Filológicas, Celorio ha dedicado su vida a pensar y enseñar la literatura mexicana. Ha sido también director de la Academia Mexicana de la Lengua, desde donde ha impulsado el cuidado y la renovación del idioma.

Como narrador, alcanzó amplio reconocimiento con Amor propio (1992) y Y retiemble en sus centros la Tierra (1999), novelas de tono autobiográfico que combinan ironía, memoria y crítica social. Su prosa —culta, elegante y a la vez cercana— oscila entre la erudición y la confesión personal, entre el ensayo literario y la evocación sentimental.

Los dos últimos años, el Cervantes lo recibieron autores españoles, algo que rompió la tradicional alternancia entre autores españoles e iberoamericanos, que en la última década ha pasado a ser cada dos años. Los dos premiados anteriores a Luis Mateo Díez fueron el poeta venezolano Rafael Cadenas (2022) y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (2021). En las ediciones de 2020 y 2019 ganaron los poetas españoles Francisco Brines y Joan Margarit, respectivamente, mientras que en 2018 y 2017 lo obtuvieron la poeta uruguaya Ida Vitale y el nicaragüense Sergio Ramírez.

Los candidatos a este galardón son propuestos por el pleno de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los países de habla hispana y por los ganadores de pasadas ediciones. Las candidaturas de este año se cerraron el 21 de octubre.