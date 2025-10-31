El terror alimenta el ‘boom’ de los juegos de mesa: “Hay muchas maneras de jugar con el miedo”

Dicen que hay alguien matando gente. Es una noche lluviosa en pleno barrio de Carabanchel en Madrid y el grupo de 12 personas, reunidas alrededor de una mesa plagada de velas y rosas negras, parece tenerlo claro. “Miguel era bueno y si no nos damos prisa nos matarán a todos”, dice uno ante las miradas suspicaces del resto. Están inmersos en el universo de Blood on the Clocktower (Steven Medway), un popular juego de mesa (adaptación del famoso Hombres lobo de Castonegro) de terror psicológico, deducción social y roles ocultos, en el que un grupo de jugadores pretende matar al resto antes de que los descubran. En esa atmósfera de desconfianza autoimpuesta que el grupo ha fabricado un miércoles cualquiera, permanecerán dos horas más, aislados del ajetreo cotidiano de sus vidas. Una actividad que, lejos de ser una anécdota de ocio nocturno, es un síntoma más del boom que vive la industria del juego de mesa en España , que factura 150 millones de euros anuales (según datos de la consultora Circana, referente del sector) y que encuentra en el terror no solo un género popular, sino uno de sus principales motores narrativos y comerciales.

Lo de Blood on the ClockTower es habitual y no hace falta que sea Halloween para que suceda. “Partidas de este tipo suelen organizarse mucho con juegos de miedo, sobre todo en los de rol, en los que los jugadores interpretan a un personaje. El lugar se ambienta, hay caracterización y un hilo musical que a veces es imprescindible”, certifica Luis M. Prieto, presidente de Mecatol Rex, uno de los clubes de juegos de mesa más importantes y con más miembros de España, y sede del encuentro tenebroso. El terror lleva años triunfando como género de entretenimiento, pero la clave del éxito de un formato de cartón en un mundo enteramente digital está en la combinación de personalización y en su innata dimensión social. Las carencias técnicas e inmersivas que tiene con respecto a otros medios modernos (como el cine y los videojuegos ) las suple con la tensión de las miradas entre jugadores, las microexpresiones y las mentiras bien construidas. Es un tipo de terror distinto, menos explícito, habitualmente ligero, pero grupal. “No sé qué es, pero hay algo de compartirlo en una misma mesa que genera un ambiente de sorpresa y susto. No tiene los saltos de susto del cine, ni la recreación de un videojuego, pero, no sé, hay algo especial”, dice el presidente del club.

En realidad, eso que cuenta y que le cuesta poner en palabras puede tener una explicación psicológica que nada tiene que ver con la nostalgia habitualmente asociada al medio. El gusto por el terror lúdico, cuenta Fina Antón, profesora de Antropología Social en la Universidad de Murcia, “responde a una necesidad psicológica y social muy profunda”. “El terror es sensitivo. Cuando se experimenta se activa una secreción hormonal muy potente. Sucede lo mismo que con las hormonas que nos generan placer, como con la dopamina, hay un subidón. Y vivimos en una sociedad en la que cada vez se busca más las sensaciones fuertes”. Y aunque hay narrativas modernas y audiovisuales (con una enorme cantidad de detalles y verosimilitud) que pueden saciar en parte esa necesidad —sobre todo causando emociones fuertes mucho más fácilmente—, hay otro factor indispensable que no alcanzan a abarcar enteramente: nos gusta compartirlo y hablarlo y hablar de ello.

Otro momento de la partida en el club Mecatol Rex de Madrid. CORTESÍA DE Mecatol Rex

“Son muchos los vestigios que tenemos de cómo nuestra especie ha intentado exorcizar esta emoción y lo ha hecho a través del relato, el rito y la representación. Y esto sirve como catarsis social. Es una forma de reorganizar los hechos y educar las emociones”, sigue la profesora. En la Antigüedad el ser humano se reunía para contar historias de miedo alrededor de una hoguera, compartiendo la ansiedad y transformando el terror individual en un problema colectivo. Con las nuevas narrativas digitales, se aventura Antón, ese relato racional “ha abandonado el ámbito colectivo para buscar refugio en lo personal”. “Compartir experiencias vitales a través de las redes sociales o del mundo digital es un espejismo, no se puede suplantar a una persona. Necesitamos tiempo para la comunidad, para reunirnos, la presencia física es necesaria en las relaciones interpersonales”, termina. El juego de mesa de terror moderno es una especie de sofisticación de una tradición ancestral, tan necesaria como placentera. Solo que ahora no hay fuego al centro, sino tablero.

Y juegos hay tantos como mitos antiguos. Los hay de todo tipo: desde clásicos cooperativos como Zombicide (Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lullien, Nicolas Raoult) —donde los jugadores intentan sobrevivir a oleadas de muertos vivientes— hasta el español La posada sangrienta (Nicolas Robert), que convierte una posada rural en escenario de crímenes absurdos y cómicos. También hay títulos inspirados en el cine, como Alien: El destino del Nostromo (Scott Rogers), o experiencias íntimas como Ten Candles (Stephen Dewey), que literalmente se juega con velas y oscuridad.

En resumen, “hay muchas maneras de jugar con el miedo”, cuenta Jesús Torres, creador del Festival Internacional de Juegos de Córdoba y fundador de la asociación Jugamos Tod@s. “Los juegos de terror narrativos consiguen la implicación de las personas en las historias de cada partida, los de rol con ambientación terrorífica usan esa mayor implicación personal o de grupo. También puedes poner en riesgo a tus personajes en un laberinto infestado de monstruos o controlar una malvada secta que quiere invocar a su dios primigenio”, dice. No existe una clave específica que haga que un juego funcione, pero está claro que es una combinación de factores. “Va desde la inmersión argumental a su estética. Y es fundamental que las reglas del juego se adecúen bien a la ambientación”, explica Torres.

Pero hay un ingrediente que los creadores y las editoriales modernas parecen haber encontrado para aumentar la posibilidad de éxito. Y tiene nombre propio: H.P. Lovecraft . El universo del escritor de Providence domina el género y es la base de la propiedad intelectual más explotada del tablero moderno. Las editoriales, como confirma Enrique Lara, responsable de marketing de Maldito Games y Devir, dos de las más importantes de España, “tienden a crear juegos y a basarse en ese mundo porque es muy rico y con una creación de mundo muy bien hecha”. Tanto que el fenómeno Lovecraft, con esa mezcla de realidad, secretos, investigación, horror cósmico y monstruos terroríficos, se ha convertido en un género en sí mismo y es ya inabarcable: se estima que en las últimas cuatro décadas se han lanzado más de 200 juegos de mesa basados de alguna u otra forma en el universo del Cthulhu.

Lovecraft triunfa por su versatilidad temática y su rentabilidad, ya que su obra está libre de derechos desde hace años. De ahí han salido algunos de los juegos más populares del mundo, como La llamada de Cthulhu , creado por Sandy Petersen —“suya es la responsabilidad inicial” de introducir al autor al mundo del tablero, explica Jesús Torres—, un juego de rol publicado por primera vez en 1985; Arkham Horror (de Richard Launius), su adaptación al tablero; o Las mansiones de la locura (Nikki Valens).

También la psicología puede ayudar a entender el fenómeno. El terror cósmico de Lovecraft, que enfatiza el miedo a lo desconocido e incomprensible, refleja con precisión los temores contemporáneos. “Vivimos tiempos veloces que difuminan la percepción de la realidad”, señala la profesora Antón. “Nos sentimos cada vez más vulnerables. La tecnología nos supera y genera incertidumbre. Es lógico que el miedo a lo incomprensible se intensifique”.

Lo que hace el cartón es simbolizar y domesticar esos miedos. Y hay juegos para cada uno. Lo que antes se exorcizaba con fuego y relatos, hoy se ritualiza con cartas, dados y tableros, un ejercicio que dota de contemporaneidad a los juegos de mesa y que valida su vigencia. Quizá ese sea el mayor triunfo del terror en el tablero: recordarnos que seguimos necesitando la interacción física en las sociedades. Aunque hoy el fuego arda en el centro de una mesa de juego.