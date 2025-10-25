Un turista muere al caer del muro perimetral del Panteón de Roma

Un turista japonés de 70 años ha muerto al caer del muro de siete metros de altura que rodea al Panteón de Roma, según han informado este sábado los bomberos italianos. El incidente se produjo a las 21.50 horas del viernes, cuando el hombre se precipitaba desde el muro en la parte trasera del Panteón, en Vía della Palombella.

Al lugar llegaron los bomberos, personal del servicio de emergencias y de la policía municipal, que decretaron el fallecimiento. Los equipos de rescate tuvieron que forzar una puerta en la Via della Palombella, fuera del Panteón, para poder llegar hasta el hombre, que fue declarado muerto en el lugar.

Según informó la prensa italiana, el hombre se encontraba de visita en Roma con su hija, quien dijo a la policía que se cayó tras sufrir una enfermedad repentina que le hizo perder el equilibrio.

El Panteón de Agripa, un edificio de época romana, construido en el siglo II, y que atrae cada día multitudes de turistas por su imponente arquitectura, está bordeado en su parte trasera por un muro que salva la diferencia de su foso con el nivel del suelo actual.