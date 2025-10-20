Muere a los 48 años Sam Rivers, bajista de la banda de rap metal Limp Bizkit

Sam Rivers, de Limp Bizkit, actúa en el festival de música y tatuajes Inkcarceration el 14 de julio de 2023, en el Reformatorio Estatal de Ohio, en Mansfield, Ohio.

Sam Rivers, bajista del grupo estadounidense de nu metal y rap metal Limp Bizkit, ha fallecido a los 48 años. “Hoy hemos perdido a nuestro hermano”, ha declarado la banda en su perfil de Instagram.

“Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”, dice el comunicado. “Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí“. El texto estaba firmado por los otros miembros de la banda, Fred Durst, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal.

Rivers falleció en la noche del domingo 19 de octubre por causas que no han trascendido. Anteriormente había tenido problemas de salud que le habían alejado temporalmente de la música, como algunos problemas hepáticos que requirieron un trasplante. “Tuve que dejar Limp Bizkit en 2015 porque me sentía fatal, y unos meses después me di cuenta de que tenía que cambiarlo todo porque tenía una enfermedad hepática muy grave”, revela Rivers en el libro Raising Hell (Backstage Tales From the Lives of Metal Legends), según recoje la revista Rolling Stone. “Dejé de beber e hice todo lo que me dijeron los médicos. Recibí tratamiento para el alcoholismo y un trasplante de hígado, que fue perfecto para mí”. Regresó a la banda en 2018 y permaneció como miembro hasta su fallecimiento.

Limp Bizkit se formó en Jacksonville, Florida, en 1994 cuando el cantante Fred Durst reclutó a Rivers en un club después de verlo tocar (el cantante ha relatado en Instagram cómo fue aquel encuentro). Su éxito comenzó cuando su segundo álbum, Significant Other, vendió cuatro millones de copias en 1999. El éxito se asentó definitivamente en 2000, con el álbum Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water, cuyo tema Take a look around fue incluido en la banda sonora de la película Misión imposible 2. Su disco más reciente se publicó en 2021, Still Sucks, después de un decenio de silencio. El pasado septiembre lanzaron la canción Making Love to Morgan Wallen. Hasta el momento Limp Bizkit ha vendido hasta 40 millones de discos.

La banda tenía previsto regresar a España, después de 14 años, como cabeza de cartel en el Resurrection Fest 2026, que se celebra entre el 1 y el 4 de julio. Por el momento la banda no se ha pronunciado en cuanto a sus próximos conciertos.

“Fue una persona única en la vida. Una verdadera leyenda entre las leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, en cada escenario, en cada recuerdo”, termina la banda en Instagram. “Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”.