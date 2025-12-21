Cristina Kirchner, intervenida de urgencia por un cuadro de apendicitis

La expresidenta argentina es autorizada por la justicia a dejar su detención domiciliaria y es operada en un sanatorio de Buenos Aires

Cristina Fernández de Kirchner fue internada en un hospital de Buenos Aires y se le realizó una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. La expresidenta argentina (2007-2015) sufrió un dolor agudo abdominal en la tarde de este sábado y, a pedido de su equipo médico, fue autorizada por la justicia a dejar el departamento donde, desde junio pasado, cumple detención domiciliaria, condenada en una causa por corrupción. El parte médico oficial comunicó, por la noche, que la paciente evolucionaba “sin complicaciones postoperatorias”.

Kirchner fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina. Los exámenes practicados en la clínica confirmaron “el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada” y se le practicó una cirugía laparoscópica, según el comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, María Lanfranconi.

Minutos después de conocerse la internación de la exmandataria, grupos de dirigentes y de militantes kirchneristas se reunieron en los alrededores del sanatorio con carteles de apoyo a la líder peronista. “Nunca caminarás sola”, prometía una extensa bandera montada frente a la clínica. “Fuerza Cristina”, decía uno de los tantos carteles pegados sobre las paredes del edificio.

“La doctora Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada, luego de la debida autorización judicial, al Sanatorio Otamendi”, había comunicado horas antes Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la exmandataria. “Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio”.

En el mismo Sanatorio Otamendi, Kirchner ya había sido sometida en 2021 a una histerectomía. Cuando aún tenía su despacho en la Casa Rosada, en 2013, había sido operada por un hematoma subdural en el cráneo y, un año antes, se le había extirpado un tumor de la glándula tiroides.

Kirchner, de 72 años, cumple detención en su domicilio del barrio de Constitución desde que, a mitad de año, la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena en la causa conocida como Vialidad, por irregularidades en obras viales en la provincia patagónica de Santa Cruz. La pena de la expresidenta prevé seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la última semana, la Corte dejó firme la decisión de que utilice una tobillera electrónica, un dispositivo para monitorear su ubicación. Mientras permanece arrestada, Kirchner está siendo juzgada en otro caso, bautizado Cuadernos de la corrupción, acusada de dirigir una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios contratados para realizar obras públicas.