‘Las guerreras K-pop’ saltan desde Netflix a los cines para celebrar Halloween con sus fans
La plataforma anuncia proyecciones interactivas desde el 31 de octubre al 2 de noviembre
El gran éxito de Netflix Las guerreras K-pop llega a las salas de cine de todo el mundo por tres días, justo el fin de semana de Halloween, en una versión sing-along, una experiencia de visionado donde las canciones se proyectan con subtítulos para que el público cante como si estuviera en un karaoke. Así lo ha confirmado Netflix, donde la película tiene el récord de ser la más vista en la historia. El pase será entre los días 31 de octubre y el 2 de noviembre, y ya hay algunas salas con entradas a la venta (Kinépolis, Odeon, Mk2, Ocine, UCC, que se ampliarán en los siguientes días), según ha confirmado Netflix a EL PAÍS.
Esta noticia sí que es G-O-L-D-E-N ✨ 'Canta con las guerreras k-pop' estará en cines del 31 de octubre al 2 de noviembre. pic.twitter.com/9UDb3BHvxi— Netflix España (@NetflixES) October 16, 2025
La banda sonora de la película es un éxito. Golden, la canción principal, lleva 16 semanas en el Billboard Hot 100. Esta semana, del 18 de octubre, ocupa el lugar número 13. HUNTR/X, la banda que protagoniza la película, es el primer grupo de chicas en encabezar el Hot 100 desde Destiny’s Child en 2001. La banda tuvo otras tres canciones en los primeros 10 puestos del ranking: Your Idol, Soda Pop y How It’s Done. El boom musical K-pop también llegó a las redes sociales con bailes y trends. Por esto un evento como un sing-along, llega como un regalo para los fans.
El argumento del largometraje estadounidense, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, es la historia de Rumi, Zoey y Mira, tres chicas cantantes que llevan una doble vida: son integrantes del grupo femenino de K-pop HUNTR/X y, además, cazadoras de demonios. A lo largo de la cinta se enfrentan a una banda rival de hombres, los Saja Boys, cuyos miembros son demonios en secreto.
