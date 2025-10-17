La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: fechas de la gira en 2026, precio de la entradas y cómo comprarlas

El miércoles se confirmó la noticia de la vuelta de Amaia Montero al puesto de vocalista de La Oreja de Van Gogh. La cantante fundó el grupo con sus cuatro compañeros en San Sebastián en 1996, pero lo dejó en 2007 para iniciar una carrera en solitario. Un año después, en 2008, la sustituyó Leire Martínez, a la que despidieron en 2024. Y ahora regresa Montero mientras Martínez está ocupada con su carrera en solitario y otros proyectos, como ejercer de jurado en la nueva edición de Operación Triunfo.

Con la llegada de Montero se ha producido la salida temporal de Pablo Benegas, fundador, guitarrista y principal compositor del grupo junto al teclista Xabi San Martín. Benegas no ha dejado el grupo, pero prefiere no participar en esta gira, que La Oreja afronta en formato de cuarteto: Amaia Montero (Irun, 49 años, vocalista), Xabi San Martín (San Sebastián, 48 años, teclista), Álvaro Fuentes (Getxo, 50 años, bajista) y Haritz Garde (San Sebastián, 49 años, baterista). Parece claro que está pendiente el fichaje de un guitarrista que supla a Benegas.

Una vez anunciado el regreso de Montero, hoy se han dado a conocer las fechas de una gira, que se llamará Tantas cosas que contar, un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, El viaje de Copperport, que este año cumple 25 años. La gira comenzará en mayo de 2026 con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos: Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas, 20 de enero...

La Oreja de Van Gogh: gira de sus conciertos por España en 2026

9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena

6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.

13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.

26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.

27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

10 julio. GIJÓN. Gijón Life.

31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena

21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.

27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena

4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.

11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.

9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.

6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.

20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.

Precio de las entradas y dónde comprarlas

Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00€ y los 72,00€ + gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110,00€ y los 290€ + gastos de distribución. Entradas a la venta el lunes 20 de octubre a las 12:00h en: https://www.laorejadevangogh.com/