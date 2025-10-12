El cantante de Lostprophets, Ian Watkins, muere en una reyerta carcelaria mientras cumplía condena por pedofilia

El cantante de la banda británica Lostprophetx, Ian Watkins, de 48 años, ha muerto tras ser atacado en la prisión de Wakefield, en la que cumplía condena por delitos de pedofilia. Watkins ha resultado herido con un cuchillo en una reyerta con otros dos presos y, a pesar de recibir atención médica, las graves heridas provocadas hicieron que fuera declarado muerto en el acto. Dos hombres de 25 y 43 años han sido detenidos por la policía de West Yorkshire como sospechosos del asesinato y se encuentran bajo custodia policial.

No era esta la primera reyerta carcelaria en la que se veía implicado el exlíder de Lostprophets, banda de rock galesa formada en 1997. Ya en 2023, tres reclusos apuñalaron al cantante en prisión, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

Watkins fue encarcelado tras ser condenado a 29 años de prisión y otros seis de libertad condicional en diciembre de 2013 después de reconocer una serie de delitos sexuales, incluido el intento de violación de un bebé. El cantante admitió el intento de violación de una niña de 13 años, pero se declaró no culpable de violación. Watkins había sido arrestado tras la ejecución de una orden de detención por drogas en su casa de Pontypridd el 21 de septiembre de 2012, cuando se incautaron una gran cantidad de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento. El análisis de esos equipos desveló el comportamiento pedófilo del cantante.

La banda Lostprophets, uno de los grupos de Gales más famosos en su momento, vendió millones de discos por todo el mundo, pero se disolvió de forma inmediata tras la condena de Watkins en 2013.