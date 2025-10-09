Muere Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman y actriz de ‘Locos por ellos’

Susan Kendall Newman —actriz, productora y activista social— ha fallecido a los 72 años. La hija de Paul Newman murió el 2 de agosto por complicaciones de salud, según anunció su familia, quien comunicó recientemente la noticia. En su carrera destaca su interpretación de una fan de los Beatles en Loco por ellos (1978), de Robert Zemeckis; su actuación en Broadway en We Interrupt This Program... (1975) y su rol como productora televisiva en 1980 con La caja oscura, protagonizada por su madrastra Joanne Woodward y dirigida por su padre, que tuvo cuatro nominaciones a los premios Emmy. Fue también productora nominada a los Grammy como mejor disco de palabra hablada para niños, por una serie de audiolibros de literatura clásica en un formato familiar.

Jackie Witte y Paul Newman se casaron en Cleveland a finales de 1949. Del matrimonio nacieron tres hijos: Scott, Susan y Stephanie. Tras el divorcio de la pareja en 1958, el padre se casó —al día después— con Joanne Woodward, con quien protagonizó El largo y caluroso verano (1958). De esa unión, Susan tuvo tres hermanos: Elinor, Melissa y Claire.

Susan Kendall Newman, con su padre, Paul Newman, en 1977. Bettmann (Bettmann Archive)

El único hijo varón, Scott, murió en noviembre de 1978 por una sobredosis de drogas, lo que motivó al padre a fundar el Centro Scott Newman para la prevención del abuso de drogas. Ahí trabajo Susan, en 1980, donde llegó a ocupar el cargo de directora ejecutiva. Su rol le significó exponer ante el Congreso como experta en la problemática de las drogas, y fue ponente frecuente en el Centro Betty Ford —una clínica también dedicada al tratamiento de adicciones a drogas y alcohol— y otras iniciativas.

Mezcló su experiencia en el cine con su papel filántropo, por ejemplo, con un programa que invitaba a estudiantes adolescentes a crear anuncios televisivos para combatir el consumo de drogas, anuncios que fueron transmitidos a nivel nacional.

Otro espacio que lideró fue la Fundación de la Industria del Entretenimiento, donde fue presidenta, además de fundar una empresa de consultoría que asesoró a agencias gubernamentales, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro para el desarrollo de programas de prevención, divulgación y recaudación de fondos. En sus últimos años dedicó su trabajo a la educación, justicia juvenil y acceso a la salud.