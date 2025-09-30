Ir al contenido
Cultura
Toros

Roca Rey corta su temporada en España para recuperarse de sus lesiones

El torero tiene previsto reaparecer en Lima el 2 de noviembre

Madrid -
Ir a los comentarios

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha comunicado que se ve “obligado” a cortar su temporada en ruedos españoles para recuperarse de las diferentes lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año y con la vista puesta en la reaparición el próximo 2 de noviembre en la feria de Lima (Perú). Esa tarde tiene previsto estoquear seis toros en solitario por su décimo aniversario de alternativa.

Según un comunicado de su oficina de prensa, Roca Rey ha sumado numerosos percances este año cuyas consecuencias se suman a la “preocupante hernia que padece desde 2019, que requiere un tratamiento crónico y continuado, y que se reactivó tras la fuerte voltereta sufrida en Valladolid, con pérdida de fuerza en el hombro y el brazo izquierdos”.

“A ese diagnóstico ―sigue la nota― se suman las lesiones acumuladas en el hombro, el tobillo, la fragilidad en el tendón de Aquiles y las costillas derechas, que en los últimos meses le han obligado a torear infiltrado en repetidas ocasiones”, por lo que el torero, “muy a su pesar”, ha tomado la decisión de detener su actividad en España “para preservar su salud”.

Hasta esa corrida contratada en su Lima natal, en el abono del Señor de los Milagros, Roca Rey dejará de cumplir los tres compromisos que le quedaban en España: el 4 de octubre en Úbeda (Jaén), junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega; el 11 en la feria del Pilar de Zaragoza, con Alejandro Talavante y Tristán Barroso; y el 18 en Illescas (Toledo), en una corrida mixta con el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y la novillera Olga Casado.“

“Roca Rey ―finaliza la nota― lamenta profundamente no poder cumplir con esas tres corridas que aún tenía programadas, todas con los tendidos prácticamente llenos, y agradece de corazón el apoyo y cariño de la afición en este difícil momento”.

