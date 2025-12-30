Familia y amigos se despiden de Carles Vilarrubí en un funeral en Barcelona

Los expresidentes Pujol, Mas, Montilla y Aragonès, y la banquera Ana Botín se cuentan entre quienes dan apoyo a la familia, con la viuda Sol Daurella al frente

El funeral de Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años, ha congregado este martes en Barcelona a varias personalidades del mundo de la política, la empresa y la cultura. En la ceremonia, con su viuda, la empresaria Sol Daurella, al frente de la familia, se ha visto a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, a los expresidentes de la Generalitat, Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla y Pere Aragonès, y al presidente del Parlament, Josep Rull. El adiós a Vilarrubí, que era presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona, ha tenido lugar en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona.

También han acudido los consellers de Empresa y Agricultura de la Generalitat, Miquel Sàmper y Òscar Ordeig; la chef Carme Ruscalleda y su marido, Toni Balam; el cocinero Joan Roca; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el senador Eduard Pujol; el líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, y la concejal Titón Laïlla; el exdiputado en el Parlament y Congreso, exsenador y exsecretario general de Deporte, Josep Maldonado, y el productor y periodista Jordi Basté, entre otras personalidades.

Otros asistentes han sido el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig; el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el aspirante a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font; la directora asistencial y codirectora de la Fundación Institut Guttmann, Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista Gerard Piqué, y el periodista Albert Om.

Carles Vilarrubí i Carrió presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y exvicepresidente institucional del FC Barcelona entre 2010-2017.

Era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.