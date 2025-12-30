Familia y amigos se despiden de Carles Vilarrubí en un funeral en Barcelona
Los expresidentes Pujol, Mas, Montilla y Aragonès, y la banquera Ana Botín se cuentan entre quienes dan apoyo a la familia, con la viuda Sol Daurella al frente
El funeral de Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años, ha congregado este martes en Barcelona a varias personalidades del mundo de la política, la empresa y la cultura. En la ceremonia, con su viuda, la empresaria Sol Daurella, al frente de la familia, se ha visto a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, a los expresidentes de la Generalitat, Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla y Pere Aragonès, y al presidente del Parlament, Josep Rull. El adiós a Vilarrubí, que era presidente de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició y exdirectivo del FC Barcelona, ha tenido lugar en la Parròquia dels Sants Gervasi i Protasi de Barcelona.
También han acudido los consellers de Empresa y Agricultura de la Generalitat, Miquel Sàmper y Òscar Ordeig; la chef Carme Ruscalleda y su marido, Toni Balam; el cocinero Joan Roca; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el senador Eduard Pujol; el líder de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, y la concejal Titón Laïlla; el exdiputado en el Parlament y Congreso, exsenador y exsecretario general de Deporte, Josep Maldonado, y el productor y periodista Jordi Basté, entre otras personalidades.
Otros asistentes han sido el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig; el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el aspirante a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font; la directora asistencial y codirectora de la Fundación Institut Guttmann, Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista Gerard Piqué, y el periodista Albert Om.
Carles Vilarrubí i Carrió presidía la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició desde 2016, fue directivo de Catalunya Ràdio durante su fundación, consejero de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y exvicepresidente institucional del FC Barcelona entre 2010-2017.
Era esposo de la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella, y fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en 2015.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Iñaki Williams, muy crítico con la Supercopa: “Jugar en Arabia Saudí es una mierda”
Beyoncé se convierte en la quinta cantante en ingresar en el club de los multimillonarios
500 conductores dan positivo en alcohol al día en una semana de vigilancia de Tráfico
Familia y amigos se despiden de Carles Vilarrubí en un funeral en Barcelona
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Estados Unidos usó drones de la CIA para golpear un puerto de Venezuela ligado al narcotráfico
- Robles exige a Feijóo que pida disculpas por decir que el Ejército no acudió en ayuda de las víctimas de la dana
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”