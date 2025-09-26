Un torrente de exigencia

No fue nada fácil la corrida de Victoriano del Río, de bonitas hechuras y astifinos pitones, mansa en el caballo, codiciosa en banderillas y exigente en el tercio final, a excepción del blando y muy descastado primero. Una corrida para toreros muy dispuestos, desbordantes de firmeza, arrojo y entrega.

Y ese fue el comportamiento de la terna, con fama de artistas los tres, y cada cual lo demostró a su modo, pero decididos a no dejarse ganar la pelea por esos toros de muy escasa clase y corto recorrido, que derrocharon genio, miradas comprometidas y violencia en ocasiones.

Volvía a La Maestranza David de Miranda en sustitución de Manzanares, y ha dejado muy alto el pabellón de su torería. Ha vuelto a demostrar que no es solo torero de pellizco, sino que le adorna un valor desmedido, capaz de levantar pasiones en el tendido. Hay arrimones para la galería, ante un toro por lo general afligido y sin vida; y hay arrimones de verdad, de los que ponen un nudo en la garganta porque el hombre se juega la vida sin cuento alguno. Y esa ha sido la disposición del torero onubense ante su primero, de corto viaje y reacio a la obediencia. De Miranda se plantó en el albero, vertical la figura, y tragó como si tal cosa los arreones de un animal áspero y arisco que repartía peligro en cada embestida. El tendido se asustó y vibró como en las tardes grandes. El toro no acabó de romper, pero roto estaba el torero de arrojo y entrega. Había comenzado con dos grandes verónicas de recibo, un ceñido quite por saltilleras en respuesta a otro de preciosas chicuelinas de Pablo Aguado, ayudados por alto en el inicio del último tercio, muletazos preñados de poderío, unas bernadinas ajustadas y una estocada que puso punto y final a una actuación pletórica de firmeza y valor. Muy violento fue el comportamiento del quinto ante el que no se arredró después de hacer un quite providencial a su subalterno Cándido Ruiz, que resbaló en la cara del toro. Aguantó de nuevo una catarata de malos modos, pero la faena no alcanzó el vuelo deseado.

Como no pudo alcanzarlo Juan Ortega con el blando y protestado primer toro de la tarde, sin gracia y deslucido. Se lució ante el cuarto, el más completo de la corrida, que cumplió en varas, demostró alegría en banderillas y embistió después con una constante codicia. Ortega se gustó por bajo con la zurda, sorprendido por el toro antes de brindar al público, y después con la derecha del mismo modo. Se esforzó en acoplarse a la acelerada y repetidora embestida de su oponente, lo que consiguió en una labor estética y de menos poderío del esperado. Lo intentó con el capote y destacó en un quite de dos verónicas y media en ese toro, y en otro por templadas tafalleras en el sexto.

Ese toro sexto se lo brindó Pablo Aguado a Salvador Núñez, picador de su cuadrilla, que se retiró de los ruedos, pero el sevillano no pudo responder con una faena de triunfo. Tuvo detalles de calidad y buen gusto, pero no más ante un animal al que le costaba un mundo repetir la embestida. Incómodo y sin clase fue el tercero, ante el que no se afligió su matador, y al que recibió, al igual que al último, con un manojo de buenas verónicas. Por cierto, el último de la tarde volteó de modo espectacular al subalterno Francisco Javier Sánchez Araujo al salir de un par de banderillas, y tras una paliza en dos tiempos, le infirió una cornada de 10 cm. en el muslo izquierdo de pronóstico menos grave.