Tom Holland, hospitalizado tras sufrir un accidente durante el rodaje de la próxima entrega de Spider-Man

La filmación de la que será la cuarta entrega protagonizada por el actor se ha detenido temporalmente

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), nueva entrega de la saga que se estrenará en 2026, se detuvo el pasado viernes 19 de septiembre después de que Tom Holland, protagonista de la franquicia, sufriera un accidente, según ha avanzado el medio Deadline. El actor tuvo que ser hospitalizado en Glasgow, donde se está rodando la película.

Más información Tom Holland revela que lleva un año y cuatro meses sobrio por salud mental

El intérprete, informa el medio especializado, ha sido tratado por una conmoción cerebral leve, y una fuente cercana a la producción, que cita la publicación, avanzó que el protagonista de cuatro de las entregas de la franquicia, se tomará “un descanso por precaución”. Se espera, asegura Deadline, que regrese al rodaje en unos días.

La lesión de Holland ocurrió durante una acrobacia, según el periódico sensacionalista británico The Sun. El mismo medio también informó de que después del accidente, el intérprete asistió a un evento benéfico junto a su coprotagonista y prometida, Zendaya, este fin de semana.

El elenco de Spider-Man: Brand New Day fue anunciado el pasado agosto. En esta ocasión, estará dirigida por Destin Daniel Cretton, y como anunció el propio Hollando en la cuenta de Instagram de la película: “La película es un nuevo comienzo. Es exactamente eso. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que me han permitido decir. No os preocupéis: no voy a hacerlo hoy”.