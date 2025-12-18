La jueza ordena requisar los móviles de los ‘mossos’ investigados por la huida de Puigdemont tras su regreso en 2024

La jueza de Barcelona que investiga a tres mossos d’esquadra que supuestamente ayudaron a huir a Carles Puigdemont, tras su fugaz regreso en 2024, ha ordenado intervenir los móviles de los agentes para analizar los mensajes que intercambiaron con el expresidente catalán desde un mes antes.

En un auto, que ha avanzado La Razón, la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona autoriza la “recogida y/o intervención forzosa” de los móviles de los investigados, así como su volcado y análisis, una diligencia que inicialmente había descartado, pero que la Audiencia le ordenó llevar a cabo.

En concreto, la magistrada ordena analizar los “flujos de comunicación vía llamada, sms, mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea u otros sistemas de comunicación oral, escrita o telemática” que los investigados mantuvieron entre ellos y con Puigdemont desde el 8 de julio hasta el 9 de agosto de 2024, un día después de su fugaz reaparición en Barcelona.

La magistrada ciñe el análisis a los “únicos efectos de constatar las comunicaciones entre los investigados y/o algún número vinculado a Carles Puigdemont” y ordena remitir un mandamiento a las respectivas compañías telefónicas de telefonía móvil para acceder a esos datos.

La Audiencia de Barcelona ordenó a la jueza analizar los móviles de los investigados, a raíz de un recurso de la acusación popular que ejerce en la causa por la asociación ultracatólica Hazte Oír, al considerar que sus mensajes “sin duda pueden ser relevantes para la investigación de los hechos”.

Por el contrario, la Audiencia rechazó otras diligencias propuestas por la acusación popular, entre ellas requerir las grabaciones de los drones de la policía catalana que sobrevolaron la zona, ya que considera que los hechos “difícilmente van a poder esclarecerse o dilucidarse” a través de esas imágenes.

En su auto, la jueza argumenta que el análisis de los móviles de los investigados es una medida “proporcionada” y necesaria para avanzar en las pesquisas, sin que existan otras menos gravosas para los derechos fundamentales de los imputados e igualmente útiles para aclarar los hechos.