‘Tell me Why’, un reencuentro con el pasado para mirar hacia el futuro

Dicen que los hermanos gemelos mantienen una conexión especial, un vínculo que une sus experiencias y que les permite compartir sentimientos y pensamientos, casi como si fueran una misma persona. La ciencia, sin embargo, no ha demostrado la existencia de este nexo, más cercano a lo místico y a lo legendario que a cualquier hipótesis probada. Aún así, Tell me Why, el nuevo trabajo de Dontnot Entertainment (Life is Strange, Vampyr), explora esta idea y la acomoda en la narrativa. Los gemelos Alyson y Tyler, protagonistas de la aventura, se valen de sus habilidades telepáticas para intercambiar ideas o charlar cuando no quieren ser escuchados por otras personas.

Delos Crossing es un pequeño pueblo ficticio localizado en Alaska, un lugar gélido como el témpano, de belleza fría y embriagadora, aunque apartado de la civilización. Sobre su superficie nevada se dibujan las huellas de un pasado representado simbólicamente por la antigua casa de madera en la que vivían los gemelos en su infancia. Tras años separados por una terrible tragedia, los jóvenes se reúnen de nuevo con la intención de vender su antiguo hogar. Ambos desean despojarse de su pasado y quitárselo como si de una prenda sucia se tratara. Con todo, cuando las preguntas y las dudas no se han resuelto, el ayer les atrapa. Casi sin que se den cuenta, sienten una necesidad imperiosa de descubrir lo que ocurrió para poder avanzar hacia adelante. Así, a lo largo de esta travesía, hallarán el conflicto, las dudas y la culpa, también entre ellos mismos.

Las travesuras de los dos duendes

Hubo un tiempo en el que los duendes (Alyson y Tyler) hacían de las suyas en Delos Crossing. Transformaban la realidad y la convertían en su fantasía personal, en un juego en el que no solo participaban los gemelos, sino también su madre, Mary-Ann Ronan. En su condición de artista, escribió un libro ilustrado para los críos, un recopilatorio de cuentos protagonizado por ellos mismos, donde aparecen plasmados como animales parlantes, princesas, etc. Como en toda fábula, las historias esconden un mensaje o una lección de vida. Pero la mente atormentada de Mary-Ann deja espacio a interpretaciones que sus hijos deberán desentrañar para destapar los secretos más ocultos de su alma. Después de todo, el conflicto de la narración nace de la trágica muerte de la madre, acaecida en esa misma casa en circunstancias no esclarecidas por completo.

El Libro de los Duendes trasciende la fantasía y se aplica a la propia realidad. Dontnod lo ha integrado como uno de los métodos para resolver los puzles que plantea juego, por lo que mediante la lectura y la observación de sus páginas se pueden hallar las pistas necesarias para, por ejemplo, abrir la puerta sellada de la habitación de Mary-Ann. Todos estos descubrimientos provocan reacciones en los gemelos, que se enfrentan a sus propios miedos y dudas de manera diferente. El estudio francés vuelve a demostrar su habilidad a la hora de narrar historias emocionales con personajes que se sienten muy reales, a pesar de que el equipo siempre revista la narración de elementos de fantasía o sobrenaturales.

Un videojuego diverso e inclusivo

El personaje de Tyler destaca porque en la madurez del estudio, han querido dar voz y espacio a un protagonista trans. Lejos de caer en tópicos manidos, la desarrolladora ha contado con el asesoramiento de la asociación GLAAD (La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación), una decisión que les ha permitido perfilar un personaje sólido y lleno de matices. En un pueblo pequeño como Delos Crossing, donde todo el mundo se conoce y los rumores se transmiten a gran velocidad, el modelo de sociedad tradicional está tan arraigado como el hielo. Tessa, la mejor amiga de Mary-Ann, es una persona de profunda devoción religiosa, de modo que no resulta sorprendente el conflicto interno que subyace en su conciencia. La desarrolladora francesa ha tratado el tema con sensibilidad y delicadeza, ha mostrado a los jugadores esbozos de la transición del personaje y ha evitado a toda costa utilizar su dead name (término que hace referencia a llamar a una persona trans por su nombre de nacimiento). La inclusión también se dibuja en la propia Mary-Ann, que sufre problemas mentales, o en el personaje de Michael Abila, un chico homosexual de ascendencia indígena, cultura con la que todavía está en pleno contacto.

El trauma de los hermanos es compartido y no tiene nada que ver con la identidad de Tyler, sino con los hechos del pasado. Estos hilos argumentales se desarrollan a lo largo de tres episodios en los que buceamos introspectivamente por las personalidades de los dos protagonistas: Alyson, que ha vivido toda la vida en Delos Crossing, y su hermano, que dejó el pueblo desde la muerte de su madre. También exploramos sus relaciones con las distintas personas que viven en el pueblo, como el mencionado Michael, amigo de Alyson, o Eddie, un hombre controvertido porque para uno es una figura paterna y para el otro una persona hostil.

Los recuerdos son fruto de las vivencias, pero dependen de muchos factores. Por eso, los gemelos rememoran un mismo hecho de distintas maneras. Una de las mecánicas de Tell me Why es la de revivir secuencias de su pasado a través de los recuerdos. Como otros proyectos de la desarrolladora, las decisiones modifican aspectos de la historia, que se ramifica en función de los diálogos elegidos. La diferencia es que en esta aventura, los recuerdos de Tyler y Alyson difieren en puntos concretos, por lo que hay que elegir entre uno de ellos. La fórmula, por lo demás, es bastante similar a la de otros videojuegos de Dontnod. Quizá se eche en falta algo más de evolución en ese sentido, un toque más interactivo, por así decirlo, aunque me atrevo a decir que esta es la obra más redonda del estudio. Y lo es por los personajes, por los temas que trata y por cómo lo hace.

