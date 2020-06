“En Tomorrowland hemos perdido el 95% de los ingresos del año”

La pandemia del coronavirus provocó que en el mes de abril, el festival de electrónica más importante del mundo, Tomorrowland, aplazase su edición a 2021. Y que un mes antes, tuvieran que cancelar su edición de invierno en Francia. Pero en las oficinas de este gran evento jamás se dejó de trabajar. En Bélgica, el corazón de esta cita, se empezó a gestar un nuevo proyecto online en mayo, Tomorrowland Around the World, un evento musical completamente virtual que este verano quiere expandir el espíritu festivo de esta cita por todo el planeta.

Hablamos con uno de los fundadores de Tomorrowland, Michiel Beers, responsable de que cada año este festival atraiga a 400.000 personas hasta la pequeña localidad belga de Boom, y responsable de esta obligada apuesta digital que espera, “sea un reflejo más de la unidad que siempre hemos abanderado”. Beers admite que la Covid-19 es una de las circunstancias más difíciles a las que ha tenido que enfrentarse y reconoce el golpe económico que supone para estos eventos: “los bares han vuelto a abrir pero los festivales somos muy estacionales, nosotros hemos perdido el 95% de los ingresos del año”.

Sabe que este será un año difícil y admite que 2021 será igual de complicado: “serán dos años de gastos, pero las medidas adoptadas por el gobierno belga nos han ayudado a mantener el dinero de las entradas vendidas". En Bélgica, la administración legisló para que todos los tickets de 2020 fuesen automáticamente transferidos a 2021. Admite que han podido sobrevivir y mantenerse a flote gracias a este apoyo y a todo lo logrado en las últimas ediciones. En este sentido, Beers asegura que a pesar de todo, su público está feliz con esta opción: “conseguir una entrada para Tomorrowland es muy difícil, cada año hay un millón de personas deseando comprar una y se agotan al momento. Ahora las pueden mantener”.

El responsable de Tomorrowland ha dejado claro que en estos momentos la dependencia de las ayudas gubernamentales es muy grande en todos los sectores económicos y espera más medidas en los próximos meses: “son tiempos muy difíciles y llevará unos cuantos años volver a ser lo que fuimos”. Mientras eso llega, la organización de Tomorrowland no deja de trabajar contrarreloj para ofrecer a su público una experiencia virtual única: Tomorrowland Around the World. En su cabeza, todo está claro: “será como una película de Hollywood, tenemos un gran cartel liderado por David Guetta o Martin Garrix, quienes pincharán en directo desde los cuatro estudios de grabación que tendremos ubicados en Bélgica, Sao Paulo o Sidney”. Beers sabe que es un gran reto, pero afirma que “ahora, más que nunca, mucha gente podrá ser parte del festival”.

Uno de los escenarios de 'Tomorrowland Around the World'.

El diseño de este proyecto permitirá al usuario moverse por los escenarios habituales del festival, que mantendrán su nombre en esta experiencia digital. El principal será un reflejo del amor del equipo del Tomorrowland y sobre ellos actuarán en directo nombres habituales de esta cita como Armin Van Buuren o Tiesto. Desde su casa, el público podrá ubicarse en primera fila o elegir la cámara desde la que quiere vivir el festival: “no será como los eventos en directo que hemos visto durante el confinamiento, será muy realista”. Pero no solo habrá música, la programación también contará con seminarios o un museo virtual de Tomorrowland. Además, esta edición especial online permitirá a los usuarios interactuar entre ellos e incluso conversar con amigos a través de chats grupales.

Por último, Beers reconoce que a pesar de que las finanzas no son especialmente buenas, este proyecto es algo en lo que creen absolutamente: "buscamos ofrecer una experiencia mágica y esto es lo más cercano a la realidad que podemos ofrecer a nuestro público". Tomorrowland Around the World tendrá lugar el sábado, 25 y el domingo, 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento, y será una experiencia de entretenimiento audiovisual e interactivo que utilizará las tecnologías más punteras en 3D, producción de vídeo y efectos especiales para sumergir al usuario en un mundo de sensaciones.

Cómo ser parte de 'Tomorrowland Around the World'

La suscripción para disfrutar del festival es de pago y tiene un precio al alcance de los bolsillos de los más jóvenes: 12,5 euros por 1 día y 20 euros por 2 días. Las entradas, que ya están a la venta con multitud de precios y posibilidades, darán acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga. El público podrá navegar por 8 escenarios, que contarán con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día (entre las 15:00 y 1:00 horas). Entre estos escenarios estará el mainstage, que estará decorado con la temática anunciada para esta edición: —The Reflection Of Love - Capítulo 1—. También se recrearán digitalmente otros espacios habituales como Atmosphere, Core, Freedom Stage y Elixir.

Los visitantes podrán navegar fácilmente en una plataforma creada expresamente por el festival a través de su ordenador, smartphone o tablet. Beers espera de cientos de miles de fans de todas las edades y países se reúnan en sus casas: "deseamos que la gente invite a sus amigos y a su familia y que hagan una barbacoa o una fiesta, ya sea en Brasil o en España, y que todo el mundo celebre pequeños Tomorrowland con la gente que más quiere". Eso sí, aunque no descarta celebrar futuras ediciones online, tiene claro que prefiere el auténtico Tomorrowland, pero de momento, habrá que esperar.