Tomorrowland no se resigna y lanza el mayor festival digital de la historia

El coronavirus no podrá con Tomorrowland, el festival de música electrónica más famoso del mundo, no se resigna a pasar un año en blanco y apuesta por celebrar una edición completamente online. Tras varios meses trabajando en secreto, han presentado Tomorrowland Around the World, una experiencia festivalera digital "sofisticada y ambiciosa nunca creada". Tendrá lugar el sábado, 25 y el domingo, 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento.

Tomorrowland Around the World será una experiencia de entretenimiento audiovisual e interactivo que utilizará las tecnologías más punteras en 3D, producción de vídeo y efectos especiales para sumergir al usuario en un mundo de sensaciones. Contará con los mejores artistas globales de música electrónica y dance, que actuarán en tres platós ubicados en Europa y Estados Unidos. Sus nombres se darán a conocer este próximo lunes, 15 de junio.

La suscripción para disfrutar del festival será de pago y tendrá un precio al alcance de los bolsillos de los más jóvenes: 12,5 euros por 1 día y 20 euros por 2 días. La entrada dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga. El público podrá navegar por 8 escenarios, que contarán con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día (entre las 15:00 y 1:00 horas).

Entre estos escenarios estará el mainstage, que estará decorado con la temática anunciada para esta edición: —The Reflection Of Love - Capítulo 1—, y que no se revelará hasta la apertura del festival. También se recrearán digitalmente otros stages habituales como Atmosphere, Core, Freedom Stage y Elixir.

Además, esta edición incorporará otras propuestas de ocio y entretenimiento como seminarios, juegos y talleres relacionados con estilo de vida, moda y gastronomía. Las entradas se pondrán a la venta el jueves, 18 de junio, y los usuarios que las adquieran podrán ver todo el contenido del festival digital durante toda una semana.

¿Cómo funcionará?

Los visitantes podrán navegar fácilmente en una plataforma creada expresamente por el festival a través de su ordenador, smartphone o tablet. La organización espera de cientos de miles de fans de todas las edades y países se reúnan en sus casas, vestidos con sus mejores galas y equipados con sus banderas nacionales para disfrutar, de forma segura, de la experiencia Tomorrowland.

Así lo explica Michiel Beers, cofundador del festival: “Esto es el resultado de un gigantesco esfuerzo en equipo de cientos de personas que trabajan las 24 horas para crear una experiencia de entretenimiento interactivo nunca antes vista. Para nosotros, ha supuesto reinventar la experiencia del festival, pero creemos que podemos llevar el espíritu de Tomorrowland y el mejor entretenimiento a personas y hogares de todo el mundo".

Fundado en 2005, Tomorrowland siempre se ha caracterizado por su atrevimiento e innovación técnica. Siguiendo las recomendaciones sanitarias de las autoridades belgas frente a la pandemia de coronavirus, a mediados de abril anunció la suspensión de su 16ª edición, que esperaba reunir a 400.000 personas a lo largo de dos fines de semana (del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio).