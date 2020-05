La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el jazz que han inspirado los Beatles

Hace unos días dedicamos una lista a los “nuevos” standards. Hoy vamos a dedicársela íntegramente a la inspiración que los jazzistas han encontrado en los Beatles.

El fenómeno no es nuevo y comenzó ya en los años sesenta, por ello hemos incluido algunas versiones de músicos que no crecieron con los Beatles, sino que ya eran mayorcitos cuando estos irrumpieron. Así que hay algunas versiones de Roland Kirk, Grant Green con Hank Mobley o Lee Morgan...

Hay dos que repiten en la lista, pero es que dos de los discos consagrados a la música de los Beatles más bonitos que conozco son el del pianista brasileño André Mehmari y el maravilloso disco que el guitarrista Bill Frisell dedicó hace no mucho a la música de John Lennon: All We Are Saying...

Pero entre los jazzistas actuales, quizá los que más veces han recurrido a los Beatles sean Brad Mehldau y Joshua Redman. No hay que perderse el Eleanor Rigby a dos guitarras de Joe Beck y Jimmy Bruno, ni la versión de Oh My Love cantada por Cécile McLorin Salvant, una de las mejores cantantes de jazz actuales con Jacky Terrasson al piano.

Escucha directamente en Spotify esta y otras playlists de EL PAÍS