Cuarentena con los Beatles en Brasil, por Fernando Trueba

El Tropicalismo fue un movimiento innovador que revolucionó la cultura brasileña en los sesenta: la música, la poesía, el cine, la pintura... Rompían con la tradición y se subían al tren de la modernidad.

En la música, sus más conocidos representantes fueron Gilberto Gil y Caetano Veloso. Gil y Caetano eran “hijos” de João Gilberto, pero a la vez reivindicaban la modernidad, amaban el pop y el rock anglosajón.

Ambos pasaron por la cárcel a raíz del golpe militar. Al salir se exiliaron en Londres, donde coincidieron y conocieron al novelista cubano Guillermo Cabrera Infante, huido de otra dictadura militar, la de Fidel Castro. El Londres al que llegaron era el swinging London de los Beatles, los Rolling, la minifalda...

Yo creo que no “entendí” la letra de Help hasta que no se la oí cantar a Caetano. Después supe que así es como la compuso Lennon, pero que le obligaron a grabarla más rápida. A lo largo de su carrera ambos demostraron con versiones no solo de los Beatles, sino también de Dylan, Jimi Hendrix, Bob Marley o los Rolling Stones su militancia generacional a la música de los sesenta y setenta.

Esta es una selección de algunas versiones brasileñas de los Beatles de Gil y Caetano, pero también de Milton Nascimento y Rita Lee. Les añadí el piano de André Mehmari, que también les dedicó un bello disco en solitario.