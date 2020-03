Cuarentena con Caetano Veloso, por Fernando Trueba

Caetano Veloso es una voz que me ha acompañado a lo largo de los años, que ha hecho mi vida mejor, más agradable. Caetano es más que un cantante: compositor, escritor, cineasta, polemista, teórico... Lo hace todo y siempre bien. Recomiendo su libro Verdad tropical a quien no lo haya leído.

Un día me dio una lección (sin pretenderlo) que nunca he olvidado. Me escribió lo que le gustaba mi diccionario de cine, a pesar de que nuestros gustos no coincidían casi en nada. Me enseñó que no es necesario pensar todos lo mismo, y no sólo vivir en paz, sino hasta disfrutar de las diferencias.

En la selección se nota una cierta preferencia por el disco Bicho. Esto de las preferencias personales tiene mucho de cronológico: Cuándo y dónde escuchaste algo por primera vez, qué edad tenías. A veces, hasta con quién estabas...

Yo llevaba un disco en el coche durante años con una selección de Caetano. La gente me lo quitaba. Y tenía que hacerlo de nuevo... Una y otra vez. Este es aquel disco. Con un par de añadidos al final.