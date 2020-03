Cuarentena con el pirata Morgan, por Fernando Trueba

Mi trompetista favorito siempre ha sido Lee Morgan, seguido por Clifford Brown y Booker Little... Morgan murió a los 33 por los disparos de su pareja en Slugs, un club de Nueva York. Brown y Little le precedieron, el primero murió en un accidente a los 25 años y el segundo de uremia a los 23. Miles Davis perdió a sus más directos competidores.

Morgan fue el gran trompeta del Hard Bop. Con 18 años ya grabó con Coltrane. Y luego fue la estrella de los Jazz Messengers de Art Blakey, antes de iniciar su brillante carrera en solitario, donde tuvo hasta hits comerciales como 'The Sidewinder'.

En los 15 años que duró su corta carrera grabó una treintena de albums, y colaboró en muchos más, con Hank Mobley, Wayne Shorter, Freddie Hubbard....

En sus últimos años estuvo muy implicado políticamente en la lucha por los derechos civiles.

La selección incluye el maravilloso epitafio a Clifford Brown que escribió Benny Golson 'I Remember Clifford' donde Morgan hace un solo impresionante, y 'Whisper Not', también de Golson, tema favorito de Guy Débord, quien lo usó como banda sonora de In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni. Y cierra con 'The Sidewinder'. Qué menos...