Cuarentena con el ‘crooner’ Freddy Cole, por Fernando Trueba

Estaba una noche en casa a las tantas de la madrugada oyendo música con Enrique Morente –ah, qué tiempo tan feliz...– y me dice: “Pon más cosas de ese... ¿cómo has dicho que se llama?”. “Freddy Cole”. Enrique, con el humor rápido que tenía, le bautizó “Federicol”, y me dijo: “Es como un hermano.”

Freddy Cole, aunque haya estado toda la vida bajo la aplastante fama de su hermano Nat King Cole, es un crooner de primera, puede medirse con los más grandes cantantes. Pero hay algo en lo que es único: es el storyteller (contador de historias) por excelencia. Freddy Cole no se limita a cantar, y hacerlo bien, y a tocar un excelente piano. Cada palabra que dice pesa, cuenta, significa. Sabe decir, sabe contar.

Ya está mayor, cerca de los 90, pero sigue al pie del cañón. Abrimos la selección de hoy con 'No soy mi hermano, soy yo', para que quede claro. Y siguen colaboraciones con el saxo tenor Houston Person, uno de sus cómplices habituales, Monty Alexander, Grover Washington Jr. y hasta Niño Josele.

Disfrutad de una de las voces más entrañablemente humanas que pueden escucharse.