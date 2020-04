Cuarentena con Charlie Haden Quartet West, por Fernando Trueba

Charlie Haden era un modernista, pero también un clasicista. Su carrera es una lista de aciertos, ya sea en su juventud con Ornette Coleman o el cuarteto Old and New Dreams, en sus colaboraciones con Carla Bley y la Liberation Music Orchestra, o en sus magistrales dúos (con Kenny Barron, Pat Metheny, etc..), o en sus discos de boleros, Nocturne y Land of the sun...

Una vez Billy Wilder me dijo que las dos personas que mejor habían entendido, y retratado, Los Angeles, eran dos ingleses: Raymond Chandler y David Hockney. Y es cierto que las novelas del primero y los cuadros del segundo te hacen sentir y amar esa ciudad, tan denostada. El propio Wilder realizó dos pinturas negras de Los Angeles en dos de sus obras maestras: Double Indemnity y Sunset Boulevard.

A la lista habría que añadir a Charlie Haden y su Quartet West. Este cuarteto grabó seis discos entre 1986 y 2010. El melódico contrabajo de Haden, el saxo de Ernie Watts, el piano de Alan Broadbent y la batería de Larance Marable consiguen recrear un ambiente cinematográfico, de cine negro, entre El sueño eterno y Chinatown. Y uno ve pasar los nombres de las calles como en una película, como si fuéramos en el coche de Philip Marlowe: La Ciénega, Los Feliz, Pico Blvd...

