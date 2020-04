Cuarentena con Alain Souchon, por Fernando Trueba

En el verano de 1998 estábamos en Praga rodando La niña de tus ojos. Mi libro de cabecera era Easy Riders, Raging Bulls, de Peter Biskind, lo más parecido a “la gran novela americana”, y mi disco Beyond Missouri Skies de Pat Metheny y Charlie Haden, que regalé a medio equipo. Mi amigo Pierre, ingeniero de sonido, me descubrió a Alain Souchon.

Lo conocía apenas de la canción para L’amour en fuite, la película de Truffaut, pero reconozco que no me había llamado la atención. Gracias a Pierre descubrí esa joya mágica que es La vie ne vaut rien y después otras que me cautivaron como Foule sentimentale, o una canción llena de una nostalgia que hace que se me salten las lágrimas: Rive gauche...

Souchon es la prueba de que la chanson francesa no desapareció con sus clásicos (Brassens, Trenet, Ferré, Brel, etc...). Como todos los grandes tiene un estilo y un sonido propios, pero, aún más importante, posee una mirada, una formar de mirar y contar la vida, llena de poesía irónica y a la vez romántica.

Sus discos de estudio son estupendos, sus discos en vivo también, pero tengo un favorito que escucho todo el tiempo y del cual la lista de hoy es una selección casi completa.

