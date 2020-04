Cuarentena con Wayne Shorter, por Fernando Trueba

Wayne Shorter es uno de los nombres más importantes de la música de la segunda mitad del siglo XX. Su trayectoria como instrumentista le llevó de ser el alma de los Jazz Messengers de Art Blakey durante cinco años a convertirse luego en pieza clave del segundo quarteto de Miles Davis en los 60, y en los 70 de Weather Report, durante dos décadas, o de V.S.O.P. junto a su amigo y compañero de viaje Herbie Hancock, además de una larga carrera con sus propios grupos.

Pero es su faceta como compositor y arreglista la que revela a Shorter como un artista único, poseedor de un universo sonoro propio e inconfundible. Fue siempre un modernista al que el tiempo ha convertido en clásico. Mente abierta a cualquier género y estilo, es capaz de colaborar con Joni Mitchell o Milton Nascimento, y hasta con los Rolling Stones...

Para nuestra lista cuarenta de esta cuarentena, he elegido dos temas de su época con los Jazz Messengers, dos (emblemáticos) de su periodo Miles Davis, dos temas más de sus propios discos y acabo con una versión gloriosa de 'Lost' perteneciente al concierto-disco homenaje que la Jazz at the Lincoln Center Orchestra, con Wynton Marsalis al frente, le dedicó hace cinco años y que se publicó a finales de enero pasado. Con el propio Shorter como invitado, por supuesto.

Escucha directamente en Spotify esta y otras playlists de EL PAÍS