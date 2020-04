Cuarentena con Zbigniew Preisner, por Fernando Trueba

Zbigniew Preisner empezó muy joven a escribir música para teatro y cine y un día Krzysztof Kieslowski lo descubrió en un estudio de grabación. A partir de ahí comenzó uno de los tándems director-compositor más importantes del cine moderno.

Preisner escribió la partitura de casi 30 películas de Kielslowski, incluyendo El Decálogo y la trilogía Tres Colores. La banda sonora de La doble vida de Verónica fue tal éxito que estuvo medio año en el número 1 de ventas en Francia.

Ha colaborado en varias ocasiones con Agnieska Holland, Jean Becker y Héctor Babenco, también ha compuesto música para Louis Malle, Axel Korti, Thomas Vinterberg, etc...

Terrence Malick en El árbol de la vida y Paolo Sorrentino en La gran belleza han utilizado músicas de Preisner.

10 Easy Pieces for Piano (grabadas por el virtuoso Leszek Możdżer), Silence, Night and Dreams y el Requiem for my Friend, dedicado a Kieslowski, destacan entre sus obras no escritas para el cine.

A pesar de su romanticismo y su espiritualidad, Preisner tiene corazón de rockero y arregla y dirige las orquestaciones de su amigo David Gilmour (Pink Floyd).

