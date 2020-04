Cuarentena con Regina Spektor, por Fernando Trueba

Regina Spektor suena como Regina Spektor. Y en estos tiempos de uniformización en que tantos “cantan como...” no es poco decir.

Pero no sólo se trata de que sea original, cuenta historias a su manera, canta con un estilo propio, se acompaña al piano con un estilo propio y “arregla” (aunque trabaje con distintos productores, su sello siempre está presente) sus canciones con un sonido propio.

Su manera de “decir” es única. Esta judia rusa, transplantada al Bronx a los nueve años de edad es una de las cantantes más atractivas del siglo XXI.

Desde que descubrí con su tercer disco, Soviet Kitsch, la he seguido fielmente. Su Live in London (disco y vídeo) no tiene desperdicio. Como “intermedio” he puesto su colaboración con el violinista clásico Joshua Bell, donde la voz de Regina y el violín se enredan maravillosamente.

Escucha directamente en Spotify esta y otras playlists de EL PAÍS