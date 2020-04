‘Festivalear’ en casa, en tiempos de coronavirus, también es posible

Al cobijo del confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, se han multiplicado las iniciativas culturales para servir a domicilio música, teatro, arte y, por qué no, festivales. Definitivamente, también se puede ‘festivalear’ desde casa, como ha demostrado el pionero #YoMeQuedoEnCasa Festival o el Cuarentena Fest. En un momento en el que la industria tiembla y se aferra a un futuro incierto, varios de los macroeventos musicales que preparaban su temporada han optado por hacer aperitivos virtuales e incluso por desplegar su propuesta al completo en pleno salón para amenizar los días de encierro casero.

Sonorama lo hizo el pasado fin de semana y bajo el paraguas #SonoramaRiberaencasa rescató y proyectó en su página web durante tres días los conciertos que participaron en la última cita del festival: de Varry Brava a Morgan, Depedro, Fuel Fandango, The Vaccines, Second, Deacon Blue o Love of Lesbian, pasando por Nacho Vegas, Carolina Durante, Fangoria, Zahara, Delorean o Crystal Fighters, entre muchos otros. Otra de las citas emblemáticas, el Primavera Sound (que pospone a agosto su celebración) ha querido compartir estos días con el público los mejores directos de su historia a través de iniciativa #relivePrimavera, que puede disfrutarse por su canal de YouTube. Desde los más recientes (Suede, 2019) a Belle & Sebastian (2015), Cristina Rosenvinge (2018), Pixies (2014) o Wilco (2012), entre muchos otros.

Ha sido un fin de semana precioso. Gracias por dejarnos entrar en vuestros salones, habitaciones, cocinas, por compartir vermús, fotos, recuerdos, croquetas, morcilla, Riberas, cervezas... Y muchas gracias también a los grupos que nos han acompañado este fin de semana... pic.twitter.com/m2b1cl6CCm — Sonorama Ribera (@sonoramaribera) April 5, 2020

10 y 11 de abril: una edición especial y hogareña del Formigues

El Formigues Festival de Benicàssim también se suma a la moda de los cameos virtuales para que la cultura musical no quede confinada, y lo hace desplegando una programación diseñada especialmente para la ocasión. La macrocita familiar anunció el pasado enero que su universo sonoro ponía el pause. No habría octava edición en la primavera de 2020. El Formigues necesitaba frenar para tomar perspectiva, según indicaba Ana Rico, la directora de este proyecto movido por una generación de padres y madres curtida en el ambiente festivalero benicense. Pero finalmente, y aunque no en el plano físico, Formigues regresa con #Quédateenelhormiguero, un encuentro virtual que durante dos días (10 y 11 de abril) acercará conciertos, talleres de arte y gastronomía, sesiones de baile y debates para hacer más “soportables y locos” estos días de confinamiento casero. Un torbellino de emociones y buenas vibras que podrá seguirse por el canal del festival en YouTube.

“No queremos pasar por alto esta situación y quedarnos quietos, ahora más que nunca nuestra inspiración, nuestra conexión con las familias y nuestro compromiso con la cultura recobran un mayor sentido cambiando totalmente de escenario: nos metemos en tu casa y transformamos tu hogar en un auténtico hormiguero con tu escenario, tu playa, tu zona de juegos y tu foro”, explican desde el equipo Formigues.

La oferta de conciertos apunta alto y reúne a bandas que han formado y siguen formando parte de la historia del festival familiar, como la Billy Boom Band que, desde Santander y con Marcos Cao al frente, hará saltar y enloquecer a la familia al completo en el salón. Y más: el desparpajo, la frescura, la risa y las historias increíbles de Patricia Charcos (La Chicacharcos), junto a la revolución infantil de Yo soy ratón y sus canciones protesta para entonar desde el balcón se incorporan también a la fiesta festivalera.

Carlos Bru, con una sesión familiar pautada por temazos de los 70 y los 80 para bailar sin parar; y la fusión de funky, kid-hop, country, reggae, folk, rock, pop, cumbia y música balcánica de Laly Be Good subirán las pulsaciones a esta edición hogareña. Como lo harán también los espectáculos de Abraham Arzate, con un sketch para toda la familia; o el del dúo gallego que forman Javier Becerra y Carolina Rubirosam, que proponen una charla sobre la historia de la música pop con música en vivo para niños (y para padres que quieran ser niños), buceando por temas que van desde The Beatles a Kylie Minogue, pasando por David Bowie o Aretha Franklin.

Pero #Quédateenelhormiguero es mucho más. Gincanas familiares, teatro, danzas de Bollywood, talleres de dibujo y de recetas sencillas y saludables, sesiones de yoga, charlas y debates alimentan este cóctel refrescante de disciplinas artísticas y mucha, mucha cultura, para coger fuerzas y mirar al futuro con optimismo. Todo un homenaje a esa prole “que resiste con ejemplaridad, y solidaridad, en casa”, recuerdan desde el festival.

Reggae en Benicàssim para el domingo 12

Sin salir de Benicàssim, el festival internacional reggae Rototom Sunsplash ha programado para este domingo, 12 de abril a las 18.00 horas el estreno del vídeo David ‘Ram Jam’ Rodigan & The Outloook Orchestra en el Main Stage en la edición 2018. Un concierto por los 40 años de carrera de Rodigan que podrá seguirse en el perfil de YouTube del festival y que reúne un repertorio especial de clásicos de reggae en un estilo diferente y desde una perspectiva sin precedentes junto a invitados especiales como Bitty McLean, KIKO BUN, Hollie Cook, Tippa Irie, Sharlene Hector, Sharlene o Hector & Kevin Mark Trail.

Nace también Lanzarote en casa, el primer festival vía streaming de la isla canaria con un cartel que integran artistas locales como Maru Cabrera, Beni Ferrer, Sur, Ginés y Miguel Cedrés, Cami Myles de Zombie Love, Guatatiboa, Ya no te quiero, Barrabass Sound, Sentimiento con arte, Rudozz, LANAVE, Reciclaje, Kardomillo o Maxi Ferrer y que podrá disfrutarse el jueves 9 y viernes 10 de abril.

Y ya en el plano internacional, el Festival Internacional de Coachella (California), cancelado por la crisis del coronavirus, acerca su historia en el documental Coachella: 20 Years in the Desert, que se estrena este viernes, 10 de abril en YouTube.

Lo dicho: ‘festivalear’ en casa, en tiempos del coronavirus, también es posible.