José Mojica Marins, padre del cine de terror brasileño

De sus 83 años, 71 los pasó delante (y detrás) de las cámaras. Mojica, de padres españoles, nació un viernes 13, en marzo de 1936. Hijo del gerente de un cine al oeste de la ciudad de São Paulo, a los 12 años recibió una cámara de regalo de sus padres y comenzó sus producciones. A los 20 años, fundó una escuela de actores, ya influido por el género de terror. Mojica admitió usar arañas reales y otros animales para probar el valor de los actores que contrataba, una práctica que heredó de sus películas como aficionado.

Zé do Caixão nació 27 años después que Mojica. El actor relató que, en 1963, soñó con el espíritu de un enterrador que lo arrancaba de la cama y lo llevaba a la tumba. A la mañana siguiente, empezó a relatar el guion de A medianoche me llevaré tu alma, la primera película de su protagonista más conocido. En la película, "Zé do Caixão" era el apodo de Josefel Zanatas, un enterrador del interior de São Paulo que despreciaba la fe cristiana del pueblo, maldecía a la localidad y aterrorizaba a los vecinos en su búsqueda de la mujer que le daría el hijo perfecto, matando a todo aquel que se interpusiera en su camino.

El periodista Ivan Finotti, coautor de la biografía de Mojica junto a André Barcinski, cuenta que los propios actores de la película ridiculizaban al personaje del director. Con dificultades financieras, acabó vendiendo la película a precio de coste, pero logró ver como se volvía un gran éxito en los cines del centro de São Paulo. Fue entonces cuando el director brasileño empezó a participar en festivales internacionales como el de Sitges, el de Terror de San Sebastián y el de Nanterre, en Francia.

Dos años después de su primera aparición, Zé do Caixão volvió a aparecer en Esta noche me encarnaré en tu cadáver (que luego consideraría su obra maestra) logró un programa semanal de historias de terror en televisión y hasta fue protagonista de historietas. El personaje reapareció en otras cuatro películas, la última de ellas La encarnación del demonio, en 2008. Esta última se llevó el premio a la mejor película del jurado joven del Festival de Sitges. En 2000, recibió el premio a toda una carrera en Fantasporto, el festival de cine fantástico y de terror de Oporto (Portugal). Además de sus películas de terror, el director y actor se aventuró en más de 40 películas, en géneros que van desde el far west hasta la comedia erótica.

El director estadounidense Tim Burton (Eduardo Manostijeras, Pesadilla antes de Navidad, Sweeney Todd) lo calificó como "mi mayor descubrimiento del género" en la década de 1990. "Sus películas han quedado en mi memoria como pesadillas, pero de las buenas", le dijo en una exposición organizada por el Museo de la Imagen y el Sonido de São Paulo (MIS) en 2016. Para el actor Matheus Nachtergaele (Estación Central de Brasil, Ciudad de Dios, Zama) lo calificó como el 'Charlot' brasileño. "Así como Charles Chaplin y su personaje, Mojica y Zé do Caixão habitan nuestro imaginario más profundo". Nachtergaele interpretó a Mojica en una serie sobre su vida.

Tras sufrir un infarto en 2014, sus problemas cardiacos y renales le obligaron a vivir una vida recluida. En su última aparición pública, en julio del año pasado, apareció en televisión con dificultades para hablar y moverse, necesitado de ayuda para comer y sin sus características uñas largas.