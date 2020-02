Recorrido visual por los ganadores españoles de los Oscar

Dolor y gloria, de Almodovar, en las categorías de Película Internacional y Mejor Actor, para Antonio Banderas, y Klaus, en animación son las dos películas españolas que optan este año a tres galardones en los premios de la Academia de Cine de Hollywood. La que gane sumará su estatuilla a las 14 que tienen dueño español, cuatro de ellas a mejor película extranjera.

La primera edición de los Oscar se celebró en 1929, pero hasta 1947 no se contemplaban las películas producidas fuera de Estados Unidos. A partir de ese año se entregó un galardón honorífico fuera de la competición a una película de habla no inglesa. La italina Sciuscià, de Vittorio De Sica, fue la primera en recibir el reconocimiento.

No fue hasta 1956 cuando cinco películas compitieron por el premio, conocido hasta el año pasado como Mejor película de habla no inglesa, con la victoria de otra película italiana: La Strada, de Federico Fellini.

Desde entonces se han entregado un total de 3.096 galardones, 71 de ellos a película extranjera. En total 14 estatuillas han ido a parar a manos españolas.

Estas son las 3.096 estatuillas entregadas en las 91 ediciones de los Oscar. Han sido concedidos 71 Oscar a películas de habla no inglesa Además de 35 Oscar conseguidos por películas extranjeras en otras categorías De los 71 ganadores a mejor película extranjera, Italia y Francia acumulan 25 premios, un tercio del total. España ocupa el tercer puesto con Japón. Italia y Francia comparten un galardón Italia 14 Francia 12 España Además Luis Buñuel ganó un premio a mejor película con Francia por El discreto encanto de la burguesía. 4 Japón 4 Dinamarca, Holanda, Suecia, URSS 3 Alemania, Argentina, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Irán, Suiza 2 Alemania Occidental, Argelia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Chile, Costa de Marfil, México, Polonia, República Checa, Rusia, Sudáfrica, Taiwán 1

Las cuatro películas españolas con Oscar a mejor película extranjera La primera de las 20 películas españolas que han sido nominadas a mejor película de habla no inglesa fue La venganza de Juan Antonio Bardem, en 1958. Nominadas Oscar 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 1982 Volver a empezar José Luis Garci 2004 Mar adentro Alejandro Amenábar 1993 Belle Époque Fernando Trueba 1999 Todo sobre mi madre Pedro Almodóvar De esas 20 lo ganaron cuatro. Desde 2004 no había sido nominada ninguna película española hasta este año, ya que Almódovar puede repetir premio en esta edición con la nominación de Dolor y gloria.

Los otros Oscar españoles Entre las 35 películas extranjeras que han ganado la estatuilla en otras categorías encontramos a tres representantes españoles por Hable con ella y El laberinto del fauno. 2006 El laberinto del fauno Pilar Revuelta Diseño de producción 2006 El laberinto del fauno David Mart y Montse Ribé Maquillaje 2002 Hable con ella Pedro Almodovar Mejor guion original Además, otros seis españoles ganaron premios por películas que competían fuera de la categoría de películas extranjeras, como el de Penélope Cruz por Vicky, Cristina, Barcelona o el de Javier Bardem por No es país para viejos. Gil Parrondo Diseño de producción 1970 Patton Gil Parrondo Diseño de producción 1971 Nicolás y Alejandra Yvonne Blake y Antonio Castillo Diseño de vestuario 1971 Nicolás y Alejandra Néstor Almendros Fotografía 1978 Días del cielo Javier Bardem Mejor Actor de Reparto 2007 No es país para viejos Penélope Cruz Mejor Actriz de Reparto 2008 Vicky, Cristina, Barcelona

Las 14 estatuillas españolas Haciendo recuento, España cuenta en su haber con un total de 14 estatuillas. 4 Mejor película de habla no inglesa 4 Películas de habla no inglesa en otras categorías 6 Otras películas 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019

1970 y 1971

Gil Parrondo

Patton y Nicolás y Alejandra

El decorador Gil Parrondo obtuvo todos los premios posibles, incluidos dos Oscar, por ‘Patton’ y ‘Nicolás y Alejandra’, fue candidato a un tercero con ‘Viajes con mi tía’ (en tres años consecutivos: 1971, 1972 y 1973), y cuatro Goya, todos con películas dirigidas por José Luis Garci. Gil Parrondo trabajó en más de 220 películas, entre ellas ‘Doctor Zhivago’, ‘Lawrence de Arabia’, ‘La caíd del Imperio Romano’ o ‘Robin y Mariam’. En ninguna de las ocasiones que fue candidato al Oscar asistió a la ceremonia: siempre le pillaron trabajando. Antonio Mateos, como ayudante suyo, estuvo incluido en la estatuilla de ‘Patton’.

1971

Yvonne Blake y Antonio Castillo

Nicolás y Alejandra

Yvonne Blake y Antonio Castillo ganaron en 1972 la estatuilla por el vestuario de ‘Nicolás y Alejandra’. "Oscar durmió a mi lado esa noche en el Beverly Hills Hotel. ¡Y no ronca! A la mañana siguiente, desayunando con papá y Oscar en el Polo Lounge, en la mesa de al lado lo hacían Charles Chaplin y Oona O’ Neill. Chaplin me guiñó el ojo. Todo un cuento de hadas", recordaba Blake tiempo después. La hispano-británica acabaría presidiendo la Academia de Cine de España, ganó cuatro Goya y fue la primera mujer que ganó el Premio Nacional de Cinematografía sin ser actriz. Por su parte, Antonio Castillo se llamaba en realidad Antonio Cánovas del Castillo rey, un creador de alta costura que durante 30 años regentó en París ‘Maison de couture rue de la Paix’. Amigo de Jean Cocteau, diseñó el vestuario de ‘La bella y la bestia’. En los sesenta se mudó a EE UU, y allí trabajó puntualmente en el cine. Entre los discípulos de Castillo estaba Óscar de la Renta.

1973

Luis Buñuel

El discreto encanto de la burguesía

Luis Buñuel ganó la Palma de Oro en Cannes con ‘Viridiana’, película con nacionalidad mexicana y el Oscar con ‘El discreto encanto de la burguesía’, con nacionalidad francesa. Este drama fue también candidato en 1973 a mejor guion original, obra de Buñuel y Jean-Ckaude Carrière. Por cierto, ‘El discreto encanto de la burguesía’ se impuso en un quinteto en el que también estaba la candidata española ‘Mi querida señorita’, de Jaime Chávarri.

1978

Néstor Almendros

Días de cielo

Néstor Almendros, uno de los genios de la fotografía cinematográfica, nació en Barcelona en 1930. Hijo de un famoso pedagogo, al acabar la Guerra Civil el padre se marchó a Cuba y la familia se quedó en España hasta que en 1948 todos los Almendros se exiliaron en la isla caribeña. El fotógrafo estudió en Cuba, Roma y París, y allí empezó en el cine, en películas como ‘El pequeño salvaje, de Truffaut, y muchas de Rohmer. También trabajó profusamente en Hollywood. Además del Oscar en 1979 por su labor en ‘Días del cielo’, fue otras tres veces candidato por ‘Kramer contra Kramer’, ‘El lago azul’ y ‘La decisión de Sophie’. Murió con tan solo 61 años, tras acabar ‘Billy Bathgate’.

1982

José Luis Garci

Volver a empezar

“Toda mi vida he soñado con este momento, a veces los sueños se hacen realidad”, dijo, en inglés, José Luis Garci. Era 1983 y, en su mano, tenía el Oscar a la mejor película de habla extranjera, por Volver a empezar. Su sueño era también el de un país: nunca antes un filme español había obtenido esa estatuilla.

1994

Fernando Trueba

Belle Epoque

En 1994, Belle Epoque fue el segundo filme español en ganar el Oscar al mejor filme de habla extranjera. Desde el escenario, en su discurso, Fernando Trueba volvió a ganarse el aplauso de todo el auditorio: "Me gustaría creer en dios para darle las gracias, pero sólo creo en Billy Wilder, así que gracias señor Wilder".

1999 y 2002

Pedro Almodóvar

Todo sobre mi madre y Hable con ella

Queda el Oscar, claro. Pero en el recuerdo de quien vio aquella gala de 2000 también está grabado el “¡Peeeeeeeeedro!” que gritó Penélope Cruz. Sobre el escenario, la actriz y Antonio Banderas entregaban el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y, al abrir el sobre, descubrieron que había ganado Almodóvar, por Todo sobre mi madre. Fue la primera estatuilla para el cineasta. La segunda llegó tan solo tres años después, con el guion de Hable con ella.

2004

Alejandro Amenábar

Mar adentro

La última victoria de una película española, hace ya 15 años. Mar adentro, de Alejandro Amenábar, arrasó en los Goya y luego triunfó también en la gala de los Oscar. Desde entonces, ningún filme nacional ha vuelto a ganar el premio a la mejor película internacional, como ha sido rebautizada la categoría en 2019.

2007

Pilar revuelta

El laberinto del fauno

Pilar Revuelta ganó en 2007 el Oscar con el mexicano Eugenio Caballero por la dirección de arte de ‘El laberinto del fauno’, de Guillermo del Toro, con el que había colaborado previamente en ‘El espinazo del diablo’. Entre sus otras películas destacan ‘Che’, de Steven Soderbergh; ‘La mala educación’ y ‘Los abrazos rotos’, de Pedro Almodóvar; ‘Lo imposible’ y ‘Un monstruo viene a verme’, de J.A. Bayona. Fue candidata al Goya con ‘El artista y la modelo’, de Fernando Trueba.

2007

David Martí y Montse Ribé

El laberinto del fauno

El anuncio de la nominación les pilló en un avión, justo antes de despegar. De ahí que tampoco pudieran expresar toda la emoción que ese hito merecía. Pero la gala les devolvió, con creces, aquella emoción truncada: David Martí y Montse Ribé subieron en 2007 a recoger el premio al mejor maquillaje por El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. “Somos los mismos que hace unas horas”, contaron después de la gala. Pero con un Oscar.

2007

Javier Bardem

No es país para viejos

"Recuerdo que, cuando sucedió el milagro, porque no deja de ser un milagro, sobre todo lo que intentaba era respirar", contaba Javier Bardem en 2018, justo una década después de su premio Oscar, el primero para un intérprete español. Galardonado como mejor actor secundario por No es país para viejos, de los hermanos Coen, en el escenario del teatro Kodak dijo: "Mamá, esto va por ti, por los abuelos Rafael y Matilde. Va por los cómicos de España que llevaron la dignidad y el orgullo a nuestro oficio. Esto es para España". Después, la fiesta: "Me fui con 17 amigos y familia que me acompañaron en aquel momento, y sí, fue una gran celebración".

2008

Penélope Cruz

Vicky, Cristina, Barcelona

Ante un teatro entero, y millones de personas pegadas al televisor, en el momento cumbre de su carrera, Penélope Cruz se acordó de su casa. Habló, en inglés, de “Alcobendas” y de que para una niña criada allí no era “muy realista” imaginarse algún día ganando un Oscar. Pero ella lo consiguió, en 2009, como mejor actriz secundaria, por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Era la primera española en lograrlo.