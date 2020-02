Muere el cineasta José Luis Cuerda

El cineasta José Luis Cuerda (Albacete, 1947) ha fallecido este martes en Madrid. El productor, guionista y director, conocido por La lengua de las mariposas (adaptación de la novela de Manuel Rivas) o Amanece que no es poco –que forma junto a Total y Así en el cielo como en la tierra la trilogía del surruralismo– ha sido una de las figuras clave del cine español de las últimas décadas. Cuerda definía el movimiento como “un retorcimiento de la realidad que sigue siendo realidad. Lo que escribo suele estar lleno de ocurrencias que pueden parecer disparates, pero que nacen de lo que ocurre; son tan realidad como la realidad misma. La realidad mental es tan real como la física o la comprobable científicamente, solo que con consecuencias distintas”.

El bosque animado,adaptación de la novela homónima de Wenceslao Fernández Flórez con la que ganó el Goya a la mejor película, inaugura su etapa de humor absurdo en 1987. Entre las decenas de películas tras las que estuvo como productor destacan las tres primeras de Alejandro Amenábar (Tesis, Abre los ojos y Los otros)

"He vivido tan de cerca los años duros... Fui belicoso en circunstancias guerreras en el franquismo, y no quiero abaratar esos acontecimientos. Que se dé el valor que merecen aquellos momentos. Tuvimos que jugárnosla. Es triste, pero me temo que la España de hoy irá a peor", aseguraba en 2018 en una entrevista con este diario tras el estreno en 2018 de su última película, Tiempo después.