La gran casa del teatro cumple 25 años

El tintineo de una campanilla no ha cesado desde que el 14 de febrero de 1995 se anunciara así la primera función del Teatro de la Abadía, en Madrid. Cuando se cumplen 25 años de uno de los espacios escénicos menos complacientes, más innovadores y valientes en España, la campanilla sigue sonando. Es la señal de que el espectador está a punto de vivir una experiencia más allá de la mera función. Porque La Abadía es más que un teatro: es una casa que acoge a creadores y artistas, un lugar de formación en el que investigar sobre el oficio, reflexionar con la sociedad y lanzar interrogantes sobre la condición humana y la historia.

Han sido 25 años en los que su creador, José Luis Gómez, se ha dejado la piel para hacer de La Abadía un centro de referencia más allá de nuestras fronteras. Sus compañeros y amigos le ofrecen mañana un gran homenaje en el que lo que más resonará, aparte de la campanilla, será “gracias”. Con Lluís Homar como maestro de ceremonias, Gregorio Marañón, Juan Luis Cebrián, Joaquín Garrigues Walker y Nuria Espert serán algunos de los que participen en este encuentro de devoción por este gran hombre del teatro, en el que habrá también un espacio para las sorpresas. Con una mirada hacia el pasado y otra en el presente y el futuro, se inaugura en La Abadía un mes que, con el título de Instrucciones y prácticas de vuelo y la coordinación artística de la actriz Inma Nieto, aglutinará espectáculos, lecturas, exposiciones, recitales, y otras experiencias.

A sus 79 años, Gómez no solo ha puesto voz y rostro en algunos de los montajes más emblemáticos de este teatro (textos de Kafka, Miguel de Unamuno, Ionesco, La Celestina o Azaña), sino que ha sido el director de 15 espectáculos, desde el Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte (de Valle-Inclán) con el que se inauguró el centro, y ha dado cobijo a actores y creadores que ahora inundan los escenarios del país. Gómez, académico de la RAE desde 2011, cedió el timón de La Abadía hace ahora un año, cargo en el que le sustituyó Carlos Aladro.

Aunque admite que la naturaleza le dio instrumentos para servir a su profesión, Gómez admite que nunca tuvo demasiada confianza en sí mismo y que su oficio, curtido a base de esfuerzo, ha viajado por momentos de inseguridad. “En el fondo de mi corazón, siempre me ha sorprendido el éxito”, afirma. “Atravieso ráfagas de melancolía, han pasado etapas de la vida y estoy satisfecho porque creo haberlas cumplido con decencia. Me quiero preparar para el tiempo que viene, que es decisivo y espero sea de reencuentro conmigo mismo”, añade el exdirector de La Abadía, para quien este teatro ha supuesto un enriquecimiento personal “extraordinario”, pero un “parón enorme” en su carrera como actor.

ampliar foto José Luis Gómez caracterizado para la obra 'Informe para una academia', de Kafka, estrenada en 2006.

En 25 años solo ha actuado una vez fuera del teatro que fundó —con Celestina y la Compañía de Teatro Clásico— y dirigido una obra en el Centro Dramático Nacional, La paz perpetua, de Juan Mayorga. No se arrepiente porque su compromiso con la Comunidad de Madrid fue fundar un centro con un modelo de gestión de teatro público diferente y en el que la palabra y el cuerpo estuvieran al servicio de los escenarios. “Sentía que todo lo que hacía era para mí y por mí y empecé a desear hacer algo más grande que yo, algo con otros y para otros”, recuerda ahora sobre la decisión de crear La Abadía, con el lema El placer inteligente del teatro. Así se ha mantenido a lo largo de 25 años, en los que el trabajo físico y verbal han estado en el centro de sus preocupaciones. “He intentado aportar un fortalecimiento de expresividad del cuerpo y de la palabra. Desafortunadamente en España el teatro se asocia al entretenimiento, que también lo es pero nunca en primer término. He querido trasladar la idea del teatro como fuente de placer”.

Exigente con la palabra, Gómez es consciente de que La Abadía ha estimulado las posibilidades del actor, en cuanto al uso de la lengua. “La palabra es un signo de identidad insoslayable de un país y en el escenario esa lengua debe ser transmitida con el mejor sentido y sonido, completado con el cuerpo. Los actores tenemos que ser criaturas elocuentes para servir a la palabra de los poetas”.

La búsqueda de la belleza y la poesía, el compromiso y la lealtad. Así ve Aladro (Madrid, 1970) la historia de “este teatro del arte”, que ahora dirige. Para él, lo más relevante de La Abadía es el modelo europeo que ha aportado y del que solo existe un caso más en España, el Teatre Lliure. “Son entidades que nacen por iniciativa de gente del teatro para dedicarse al servicio público de las artes escénicas desde la autonomía y la independencia de unos creadores que no optan por la vía tradicional del mundo del espectáculo y el teatro complaciente que debe llenar las salas, sino por la cultura como eje troncal de las sociedades del bienestar para no repetir los errores de la historia y acabar otra vez a machetazos o a estacazos. Hoy se ha convertido en toda una necesidad”, asegura. “Los primeros montajes de Gómez supusieron una irrupción brutal en el Madrid de esos años. Una de sus grandes aportaciones ha sido la deontología actoral. Ha logrado un teatro transversal, no elitista, abierto a muchos públicos”, añade Aladro. Es decir, un teatro que es la casa de todos.