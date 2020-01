Eshkol Nevo : “Podemos salvarnos los unos a los otros”

La historia publicada hace unos meses en español por la editorial Duomo tendrá una adaptación cinematográfica dirigida por el director italiano Nanni Moretti, ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2001 por La habitación del hijo. La película, que tiene previsto su estreno el próximo mes de abril en Italia y que será presentada en mayo en Cannes, traslada los conflictos propios de la sociedad israelí al barrio romano de Prati. Ricardo Scarmaccio y Moretti formarán parte del elenco.

Nevo no estuvo implicado en el proceso creativo, dejando total libertad al director. Aún así, vive casi como un sueño el salto de su obra a la gran pantalla. “Al principio todo empezó a través de emails y de tanto en tanto pensaba: igual todo esto es ciencia ficción, me lo estoy imaginando todo y me he vuelto loco. Pero en julio, visité el rodaje y pude comprobar que no era así, ¡estaban adaptando mi libro!”, confiesa, emocionado, entre carcajadas.

El novelista, que siente Italia como su “patria literaria” por haberse convertido en un fenómeno en ese país, aventura que su éxito en el país transalpino se debe a las similitudes entre ambas culturas: la importancia de la familia y de la religión, la violencia latente, la cercanía entre la gente.