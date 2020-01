Premios Grammy 2020: horario, nominados y dónde ver la gala

Mejor artista nuevo:

- Black Pumas

- Billie Eilish

- Lil Nas X

- Lizzo

- Maggie Rogers

- Rosalía

- Tank And The Bangas

- Yola

Canción del año:

- Always Remember Us This Way- Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna, songwriters (Lady Gaga)

- Bad Guy - Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

- Bring My Flowers Now - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)

- Hard Place - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins, songwriters (H.E.R.)

- Lover - Taylor Swift, songwriter (Taylor Swift)

- Norman F***ing Rockwell - Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters (Lana Del Rey)

- Someone You Loved - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, songwriters (Lewis Capaldi)

- Truth Hurts - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, songwriters (Lizzo)

Grabación del año:

- Hey, Ma - Bon Iver

- Bad Guy - Billie Eilish

- 7 Rings - Ariana Grande

- Hard Place - H.E.R.

- Talk - Khalid

- Old Town Road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

- Truth Hurts - Lizzo

- Sunflower - Post Malone & Swae Lee

Álbum del año:

- i,i - Bon Iver

- Norman F***ing Rockwell - Lana Del Rey

- When We All Fall Asleep, Where Do We Go - Billie Eilish

- Thank U, Next - Ariana Grande

- I Used To Know Her - H.E.R.

- 7 - Lil Nas X

- Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

- Father Of The Bride - Vampire Weekend

Pop

Mejor actuación solista pop

- Spirit - Beyoncé

- Bad Guy - Billie Eilish

- 7 Rings - Ariana Grande

- Truth Hurts - Lizzo

- You Need To Calm Down - Taylor Swift

Mejor dúo o grupo

- Boyfriend - Ariana Grande & Social House

- Sucker - Jonas Brothers

- Old Town Road - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyru

- Sunflower - Post Malone & Swae Lee

- Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor álbum vocal pop tradicional

- Sì - Andrea Bocelli

- Love (Deluxe Edition) - Michael Bublé

- Look Now - Elvis Costello & The Imposters

- A Legendary Christmas - John Legend

- Walls - Barbra Streisand

Mejor álbum vocal pop

- The Lion King: The Gift - Beyoncé

- When We All Fall Asleep, Where Do We Go - Billie Eilish

- Thank U, Next - Ariana Grande

- No. 6 Collaborations Project - Ed Sheeran

- Lover - Taylor Swift

Electrónica

Mejor grabación

- Linked - Bonobo

- Got To Keep On - The Chemical Brothers

- Piece Of Your Heart - Meduza & Goodboys

- Underwater - Rüfüs Du Sol

- Midnight Hour - Skrillex & Boys Noize With Ty Dolla $ign

Mejor álbum

-LP5 - Apparat

- No Geography - The Chemical Brothers

- Hi This Is Flume (Mixtape) - Flume

- Solace - Rüfüs Du Sol

- Weather - Tycho

Música instrumental contemporánea

Mejor álbum instrumental contemporáneo

- Ancestral Recall - Christian Scott aTunde Adjuah

- Star People Nation - Theo Croker

- Beat Music! Beat Music! Beat Music! - Mark Guiliana

- Elevate - Lettuce

- Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

Rock

Mejor actuación de rock

- Pretty Waste - Bones UK

- This Land - Gary Clark Jr.

- History Repeats - Brittany Howard

- Woman - Karen O & Danger Mouse

- Too Bad - Rival Sons

Mejor canción de rock

- Fear Inoculum - Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones & Maynard James Keenan, Songwriters (Tool)

- Give Yourself A Try - George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy & Ross Macdonald, Songwriters (The 1975)

- Harmony Hall - Ezra Koenig, Songwriter (Vampire Weekend)

- History Repeats - Brittany Howard, Songwriter (Brittany Howard)

- This Land - Gary Clark Jr., Songwriter (Gary Clark Jr.)

Latina

Mejor álbum alternativo:

- X 100PRE - Bad Bunny

- Oasis - J Balvin & Bad Bunny

- Indestructible - Flor De Toloache

- Almadura - iLe

- El Mal Querer – Rosalía

- Mejor álbum latino

- Vida - Luis Fonsi

- 11:11 - Maluma

- Montaner - Ricardo Montaner

- #ELDISCO - Alejandro Sanz

- Fantasía - Sebastian Yatra

Mejor álbum tropical

- Opus - Marc Anthony

- Tiempo Al Tiempo - Luis Enrique + C4 Trio

- Candela - Vicente García

- Literal - Juan Luis Guerra 4.40

- A Journey Through Cuban Music - Aymée Nuviola

- R&B

Mejor presentación R&B

- Love Again - Daniel Caesar & Brandy

- Could’ve Been - H.E.R. & Bryson Tiller

- Exactly How I Feel - Lizzo & Gucci Mane

- Roll Some Mo - Lucky Daye

- Come Home - Anderson .Paak & André 300

Mejor canción de R&B

- Could’ve Been - Dernst Emile Ii, David Swagg R’celious Harris, H.E.R. & Hue Soundzfire Strother, Songwriters (H.E.R. Ft. Bryson Tiller)

- Look At Me Now - Emily King & Jeremy Most, Songwriters (Emily King)

- No Guidance - Chris Brown, Tyler James Bryant, Nija Charles, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Michee Patrick Lebrun, Joshua Lewis, Noah Shebib & Teddy Walton, Songwriters (Chris Brown Ft. Drake)

- Roll Some Mo - David Brown, Dernst Emile Ii & Peter Lee Johnson, Songwriters (Lucky Daye)

- Say So - Pj Morton, Songwriter (Pj Morton Ft. Jojo)

Country

Mejor canción country

- Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

- Girl Goin' Nowhere - Ashley McBryde

- It All Comes Out In The Wash - Miranda Lambert

- Some Of It - Performed by Eric Church

- Speechless - Performed by Dan + Shay