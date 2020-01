Ángelica Liddell comparte su duelo con Oliver Laxe

A. V.

Cuando era una niña, Angélica Liddell solía hablar con Dios “en diálogo”, en la soledad de los cuarteles militares donde el oficio de su padre la obligó a crecer. Esa conversación divina no se ha interrumpido desde entonces. En Padre, Liddell sigue conversando con un Jesucristo con aspecto de hombre corriente, al que interpreta Oliver Laxe. El director de Lo que ardeafronta con esta obra su primera experiencia teatral, exceptuando “un breve papel de pastorcillo” en la función navideña de un colegio español de París, donde este hijo de inmigrantes gallegos nació en 1982 y vivió hasta los seis años.

La propuesta formulada por Liddell le cogió por sorpresa. “Se identificó conmigo al ver mi película anterior, Mimosas, y al leer alguna entrevista. Los dos citamos palabras denostadas por la modernidad, al hablar de conceptos como el alma, el espíritu o la eternidad”, afirmaba Laxe a pocas horas del estreno. “Para nosotros, lo sagrado, la fe como rezo y la prosternación a través de la obra de arte son cosas importantes. Nos alivia conocernos y ha sido bello trabajar juntos”.

Sus lenguajes artísticos no son, con todo, demasiado parecidos. “Aun así, los dos aspiramos al mismo silencio, al mismo éxtasis a partir del lenguaje. Compartimos ese patetismo que conlleva ser artista hoy en día y ser creyente en el final de los tiempos”, opina el director. Laxe, que nunca había visto una obra de Liddell, al haber vivido 12 años en Marruecos antes de regresar a Galicia, dudó antes de aceptar el papel. Terminó haciéndolo durante un encuentro con Liddell en el pasado festival de San Sebastián. “Los dos tendemos a validar o desacreditar rápidamente a los demás”, admite Laxe. “En Angélica he sentido una verdad de forma inmediata. Ella pone toda su alma en lo que hace. Y eso, desafortunadamente, no es tan habitual en el arte”.

Pese a no tener “ninguna ambición como actor”, Laxe decidió desviarse hacia el teatro en su momento de mayor reconocimiento en el cine. “Estoy cansado de mí mismo. Estoy en una búsqueda por no ser nadie. Anular mi personalidad y ponerme al servicio de otro artista ha sido muy sano”, apunta Laxe, nominado a cuatro premios Goya por Lo que arde. El 25 de enero no hay función en París, por lo que no faltará a la ceremonia. “En realidad, ya hemos ganado. Hemos llegado a espectadores que no ven este tipo de cine, alejándonos de las élites autistas que tantas veces somos. La gente ha respondido con un gran nivel de madurez y sensibilidad. Es esperanzador para todos”.