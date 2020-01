Hombres y mujeres eminentes

Los componentes de toda vida humana pueden ser reducidos, sostenía José Ortega y Gasset, a una triada de grandes factores. Se trata de la vocación, la circunstancia y el azar. Y, acto seguido, afirmaba: “Escribir la biografía de un hombre es acertar a poner en ecuación esos tres valores”. El filósofo madrileño, que definió al individuo como un ser esencialmente biográfico, cultivó ocasionalmente este género, bajo la forma de semblanzas, en general breves, como por ejemplo las dedicadas a los pintores Goya y Velázquez. Ortega y Gasset fue un “enorme escritor”, afirma el historiador Juan Pablo Fusi en su último libro, titulado Ideas y poder. 30 biografías del siglo XX. No solamente es objeto de uno de los magníficos ensayos biográficos del volumen, sino que su obra, sus pensamientos y sus relaciones personales son usados pertinentemente por Fusi como recurso narrativo y explicativo.

En pocas páginas se exponen de manera rigurosa y con pulso narrativo los itinerarios de los grandes individuos del pasado siglo

Ideas y poder reúne, como bien se especifica en el subtítulo, biografías de grandes personajes del novecientos. Están agrupadas en 26 capítulos, tres de los cuales adquieren la forma de vidas más o menos paralelas: Lenin, Trotski y Stalin, unos revolucionarios rusos con muchos muertos a sus espaldas; Mussolini y Hitler, unidos por una “brutal amistad”; y, asimismo, los escritores franceses Sartre y Camus. Abre el libro la semblanza de Freud, cuya obra “revolucionó el pensamiento y, con ello, la moral misma del hombre contemporáneo”, y la cierra la dedicada a Isaiah Berlin, tan interesado por la individualidad y la libertad. Entre ambos y al margen de las personas ya citadas, Fusi reconstruye con maestría las vidas de la sufragista Emmeline Pankhurst, el mexicano Zapata, Lawrence de Arabia, Einstein, Keynes, Azaña, Churchill, Franklin D. Roosevelt, Gandhi, Mao Zedong, Jean Monnet, Simone de Beauvoir, Ben-Gurión, Nasser, Kennedy, Luther King, Pablo VI, el Che Guevara, Mandela y Hannah Arendt. Aunque toda selección tiene inevitablemente algo de discutible (¿Zapata o Villa?, ¿Pablo VI o Juan Pablo II?) o de ampliable (¿Perón?, ¿De Gaulle?, ¿Thatcher?), el conjunto propuesto resulta coherente, equilibrado y acertado. En pocas páginas se exponen de manera rigurosa y con pulso narrativo los itinerarios de los grandes individuos del pasado siglo en los terrenos del pensamiento y la política.

La biografía ya no vive afortunadamente en nuestro país el descrédito que tuvo como género histórico en las décadas centrales del siglo XX. Hemos conseguido librarnos parcialmente del antihumanismo militante. No existe historia si no es, por encima de todo, historia de los hombres y las mujeres. Aquello que algunos denominan el retorno del sujeto o de la biografía ha tenido efectos muy positivos. No solo se ha conseguido volver a poner al individuo en el centro del interés de los historiadores, sino que, además, se ha contribuido a tender puentes entre estos y unos consumidores que valoran el placer de leer y que tienen, en palabras de John Lukacs, hambre de historia. La biografía es, ciertamente, el género histórico más literario. La buena escritura y el rigor no resultan en absoluto incompatibles. Todo lo contrario: son inseparables. El libro de Fusi se nos antoja, en este y en muchos sentidos más, ejemplar.

Ideas y poder. 30 biografías del siglo XX. Juan Pablo Fusi. Turner, 2019. 320 páginas. 22,90 euros.