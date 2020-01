Salamanca cancela un concierto de Los Chikos del Maíz porque considera inapropiadas sus letras

El Ayuntamiento de Salamanca ha cancelado el concierto del grupo de rap Los Chikos del Maíz previsto para el próximo 10 de enero, por considerar que las letras de sus canciones hacen "apología de la violencia extrema". El grupo ha respondido a la decisión del Consistorio con la convocatoria de una actuación ese mismo día, en la sala Potemkim. Las entradas ya se han agotado.

El consistorio salmantino abonará al grupo musical 500 euros, como se recogía en "una de la cláusulas del contrato" que ya estaba firmado, informó Efe. El grupo anunció en sus redes sociales que donará la indemnización a la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica y calificó de "censura" la cancelación de su actuación en la Sala B del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM).

La polémica se produjo a finales del diciembre cuando el Consistorio del PP encargó un análisis legal para suspender el concierto de los raperos, después de incluirlos en la programación del centro cultural. En una comparecencia ante la prensa el alcalde salmantino, Carlos García Carbayo, enfatizó cuando empezó el proceso que "no se apoyan ni los extremismos ni los radicalismos". Preguntado si no conocían las letras del grupo cuando lo contrataron, el alcalde contestó: "Se ve que no".

En el último pleno municipal del año, celebrado el 27 de diciembre, la concejal de Cultura, María Victoria Bermejo, reconoció como "un error" incluir un concierto del grupo en la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el primer trimestre de 2020. En su opinión, Los Chikos del Maíz hacen "apología de la violencia extrema" y en sus canciones "se da cabida a mensajes que invitan al puñetazo, a la patada en el vientre o al ahorcamiento".

La formación musical actuará de todas formas en la sala privada Potemkim, donde podrán escucharles quienes habían comparado las 380 entradas para el concierto inicial. Además, pusieron a la venta otros 30 pases adicionales que se agotaron después de salir a la venta.