El Ayuntamiento cancela un concierto de Def con Dos por “legitimar el terrorismo”

El Ayuntamiento de Madrid ha cancelado el concierto de Def con Dos previsto para este viernes, 5 de julio, en el Parque Agustín Rodríguez Sahagún de Tetuán dentro de la programación de las fiestas de este distrito, una actuación que fue contratada por el anterior equipo de Manuela Carmena. El Gobierno Municipal ha asegurado que considera que no es digno de una institución que representa a todos los madrileños promover la actuación de un grupo cuyo cantante, César Augusto Montaña, ha sido condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo.

La sentencia aseguró que las manifestaciones del cantante de Def con Dos en la red social Twitter “alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.

El Gobierno Municipal ha explicado en una nota que "no avalará actitudes que fomentan el odio y el ensañamiento con los que más han sufrido". El Ayuntamiento de Madrid, ha continuado, "estará siempre al lado de las víctimas y no consentirá que nadie pisotee sus derechos ni la memoria de sus familiares asesinados".

El Tribunal Supremo condenó en enero de 2017 a un año de prisión a César Augusto Montaña Lehmann, conocido por el nombre artístico de César Strawberry, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, por varios comentarios que publicó en su cuenta de Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014 en los que mencionaba, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, así como a los GRAPO.

La Sala de lo Penal, estimó un recurso de la Fiscalía y anuló la absolución de Montaña Lehmann dictada en julio de 2016 por la Audiencia Nacional. El Supremo no compartió que, como concluyó la Audiencia, "la provocación, la ironía o el sarcasmo" que se apreciaban en las canciones de Def con Dos puedan justificar la absolución de César Strawberry.

La sentencia impuso la pena mínima prevista en el artículo 578 del Código Penal (un año de cárcel), aunque descartó calificar los hechos como de menor gravedad teniendo en cuenta que eran mensajes difundidos en una cuenta de Twitter con más de 8.000 seguidores, cada uno de ellos potenciales “redireccionantes” de los mismos. También le condenó a seis años y seis meses de inhabilitación absoluta.

Los tuits de César Strawberry fueron: "el fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO", "a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora", "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina", "Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado", "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco", y un último que era una conversación con otro usuario donde Strawberry empezaba diciendo "Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Qué emoción!". Otro usuario le dice: "ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar?". A lo que contesta: "un roscón-bomba".

