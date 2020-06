‘Mata Mua’ y la política cultural

Hago público hoy lo que en privado no he tenido ocasión de hacer. Se ha hablado mucho en los últimos días sobre la salida de la pintura Mata Mua de Paul Gauguin, perteneciente a Carmen Cervera, de las salas del Museo Thyssen dónde estaba depositado desde hace casi dos décadas y se ha especulado sobre las responsabilidades de dicha salida. Hay que aclarar que tal y como era el acuerdo original, su propietaria podía sacarlo fuera cuando quisiera, como ya hizo con La esclusa de Constable que salió en pública subasta en 2012. Y esto es así porque el depósito era gratia et amore Inicia sesión para seguir leyendo Sólo con tener una cuenta ya puedes leer este artículo, es gratis RegístrateIniciar Sesión Gracias por leer EL PAÍS