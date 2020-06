Banksy homenajea a George Floyd con una pintura y un texto: “Alguien va a tener que derribar la puerta”

Apareció para retratar al coronavirus con un cuarto de baño lleno de ratas, para homenajear a los sanitarios con un dibujo de un niño levantando a un muñeco vestido de enfermera y, ahora, Banksy muestra su repulsa por la muerte del afroamericano George Floyd. Se trata de una pintura donde se ve una gran bandera estadounidense colgada de una pared que empieza a arder a causa de una vela; al lado de la llama, un pequeño cuadro con un rostro humano en negro, sin boca ni expresiones, solo los ojos.

La imagen, que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, lleva un texto que destila reflexión y rabia. Dice así: "Primero pensé que debía callarme la boca y escuchar a la gente negra sobre este asunto. Pero, ¿por qué haría eso? No es su problema, es el mío. El sistema le falla a la gente negra. El sistema blanco. Como una cañería rota en un apartamento para la gente que vive abajo. Este sistema roto les obliga a una vida miserable, pero no es su problema arreglarlo. No pueden. Nadie los dejaría entrar al apartamento superior. Es un problema de blancos. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien va a tener que subir las escaleras y derribar su puerta a patadas”.

Con esta acción el misterioso artista se suma a la ola de protestas tras la muerte de Floyd después de que un agente le presionase en el cuello con su rodilla durante más de ocho minutos. Los últimos días ciudadanos estadounidenses y de todo el mundo han salido a la calle para mostrar su repulsa. Cientos de famosos están llenando sus redes sociales con mensajes de rabia por lo sucedido y apoyo a los familiares y amigos de Floyd. Como Beyoncé, Billie Eilish, Paul McCartney, Michael Jordan (“Estoy profundamente entristecido, afligido y cabreado”, ha dicho), Serena Williams, Anne Hathaway (“Este es George Floyd, debería estar vivo”) y, entre otros muchos, Oprah Winfrey, que dijo: "No he sido capaz de sacar de mi cabeza la imagen de una rodilla sobre su cuello”.