Los mejores libros de fotografía del 2019

- Des oiseaux. Graciela Iturbide. Éditions Xavier Barral. 104 páginas. 35 euros.

“Esta publicación es parte de Des oiseaux. Una colección de Éditions Xavier Barral que celebra, a través de la visión de diferentes artistas, la grandiosa presencia de los pájaros en un mundo dónde son vulnerables. Graciela crea en este libro un universo poético, donde se mezcla lo documental con lo lírico, donde lo real y el mundo de lo imaginado conviven como algo normal. Con su idiosincrasia e imaginería latinoamericana, nos transporta a un mundo que nos hacer recordar la Comala mágica de Pedro Páramo. Al igual que ocurre con Juan Rulfo, Graciela nos transporta a ese lugar que se encuentra en la frontera entre los sueños y la realidad”.

- Colazione sull’Erba. Luigi Ghirri. MACK. 176 páginas. 35 euros.

“El título es un guiño humorístico a la controvertida obra de Manet, Le Déjeuner sur l'Herbe (Almuerzo sobre la hierba). La pintura de Monet no es una pintura realista sino una afirmación de la libertad individual del artista. Desde 1970 Luigi Ghirri deambuló por las calles de Modena, las playas de Rimini o los lagos suizos para construir su cuerpo de trabajo. Las imágenes del libro fueron tomadas en Modena, entre los años 1972 y 1974. A primera vista parecen imágenes ordinarias de terrazas y plantas de interior, pero al mirarlas de nuevo esa familiaridad se transforma en algo extraño. Ghirri tiene la habilidad de transformar fotos cotidianas en obras surrealistas donde se intuye que hay algo más allá en esos lugares familiares que lo que a simple vista vemos. Como en el resto de su obra, logra, con su capacidad de análisis y reflexión, lo que él define como la 'obligación moral' de su trabajo: 'Ver todo lo que ya ha sido visto y observarlo como si se estuviese mirando por primera vez' ".

2. Julián Barón- Fotógrafo.

- Here, Waiting. Maroussia Prignot y Valerio Alvarez. APE. 144 páginas. 25 euros.

“En 2015, el Parque Maximilien, en el centro de Bruselas, se convirtió en un campo de refugiados. Valerio Alvarez estaba allí, escuchando, observando, fotografiando la situación y convirtiendo esta imagen en puro oxígeno. Juntó con Maroussia Prignot obtuvieron permiso en un centro de recepción de refugiados para conocer a las personas que esperaban una respuesta del Comisariado General para Refugiados y Apátridas. Así, desarrollaron una estrecha colaboración con los refugiados para que a través de la fotografía contasen su historia. Here, Waiting es un libro para ser escuchado, dónde fotografía y colaboración, imaginación y palabras, política y resultados se ensamblan en un movimiento imparable que nos abre a relaciones y puntos de vista que contrastan con la producción-distribución de imágenes hoy”.

- Gómez. Lucía Gómez Meca. Phree y Photographic Social Vision. 360 páginas. 15 euros.

“Lucía Gómez Meca lleva marchando toda una vida con este proyecto, con este apellido, con un padre distante, con los Gómez de toda la vida. Probablemente ahora, su padre, Juanjo, se está comiendo con patatas este libro y de paso descifrando señales que seguro conoce y siente en los adentros, porque Lucía es este libro, pura acción, estrategia, trampa y juego. Lucía y su padre sabían lo que tenían entre manos, o quizá no. La narrativa en tiempo real que simula este libro irrumpe en la exploración de los límites de la identidad, el viaje, la familia, la intimidad, la realidad y la fotografía que tejen la desemejanza entre padre-hija con los recursos comunicativos que nos brinda la era de internet”.

3. Alejandro Castellote. Comisario independiente.

- Gaudí, Impresiones íntimas. Aitor Ortiz. Autoeditado. 624 páginas.

“Hay que pasar las frágiles páginas de este libro con mimo para no quebrarlas, como se quebró el cuerpo del arquitecto bajo un tranvía de Barcelona. La Biblia que llevaba Gaudí en el bolsillo de su abrigo al ser atropellado es el formato que ha adoptado Aitor Ortiz para mostrar 128 fotografías dispuestas en una secuencia llena de páginas en blanco, de silencios, inspirados en las cadencias de la partitura de piano de Frederic Mompou que da título al libro. Páginas delicadamente translúcidas que anuncian como un murmullo la aparición de las imágenes, que se desvelan como austeras notas musicales, fraseos no melódicos, y dialogan ocasionalmente con los poemas visuales de Oskar Alegría diseminados por el libro emulando las geometrías orgánicas de Gaudí”.

- Combing for Ice and Jade. Kurt Tong. Jiazazhi Press. 278 páginas. 55 euros.

“Kurt Tong se adentra en la vida de Mak, la nanny que le crió en su infancia y una de las últimas representantes del que fue el movimiento feminista más antiguo de Asia. El Comb Sister nació en el periodo feudal de la dinastía Qing (c.1640), cuando debido al auge del comercio de la seda, algunas mujeres se hicieron independientes económicamente y decidieron permanecer solteras, adoptando un ritual de peinado que simbolizaba su liberación de toda dependencia parental. Las mujeres que lo llevaron a cabo se cuidaban entre ellas a través de una red de hogares donde se ejercía la sororidad entre hermanas. El autor narra en paralelo la historia de su nanny a través del álbum familiar y la evolución de la imagen social de las mujeres chinas en los últimos 60 años a través de facsímiles de revistas ilustradas. El libro tiene el reconocible sello de la japonesa Yumi Goto, la más influyente editora de este tipo proyectos, en los que las historias se cuentan mediante todo tipo de materiales visuales”.

4. Tatyana Franck. Directora del Musée de l’Elysée de Lausana. Suiza.

- Inventions 1915-1938. Luce Lebart. RVB Books. 304 páginas. 39 euros.

“Este catálogo nos recuerda que el gobierno francés estimuló la producción de películas y fotografías dentro del área de la investigación científica e industrial. Son miles las imágenes que, normalmente desconocidas por el público, documentan la historia de la innovación tecnológica de una nación. Este ensamblaje constituye una herencia de gran valor, ya que permite revisitar, paso por paso, la historia a través de un ángulo poco usual, y así, siguiendo su desarrollo, nos permite comprender mejor las estructuras dominantes, como la tecnología, la sanidad, la industria, y la arquitectura. No es de extrañar que algunas de estas imágenes sean a veces muy estéticas, según un estricto criterio artístico, incorporándose así a la escena del arte de forma natural”.

- Laboratory of Forms. Jan Groover. Scheidegger and Spiess / Les Éditions Noir sur Blanc. 192 páginas. 45 euros.

“Se trata de un redescubrimiento de la vida y la obra de esta olvidada artista americana. Artista atípica y maestra de los grandes fotógrafos contemporáneos americanos, Jan Groover practicaba su arte con precisión y con libertad, lo que la convierte en una inclasificable dentro de la historia de la fotografía (The New York Times describió su obra como 'extremadamente hermosa y magistral'). Dejaría una notable impronta dentro de la disciplina de la naturaleza muerta, y fue capaz de sacar provecho de un periodo clave dentro del medio, la década de los 70, durante la cual se impuso el color y la fotografía se incorporó al mercado del arte".

5. Lola Garrido. Coleccionista.

FloodZone. Anastasia Samoylova, Steidl. 136 páginas. 38 euros.

“Es un proyecto que estudia el contraste entre la apariencia y lo subterráneo en la ciudad de Miami; los desajustes provocados por la ambición, y el clima y sus consecuencias. Una ciudad de éxito, tropical, de colores pastel, sobre la que planean los efectos más sombríos. En los últimos años ha padecido múltiples huracanes e inundaciones. Amenazante, incluso en días soleados y sin lluvia. Aun así, algunos viven ajenos a las advertencias. Otros, escrutan las nubes. Dos realidades amenazadoras: el clima y la voracidad inmobiliaria. Una materialidad que sigue emergiendo: infinitos resorts, playas de arena blanca, rascacielos más altos, y la naturaleza que sin previsión cobra su tributo. La fotógrafa captura un estado de ánimo, que brota de la fragilidad por la continua amenaza y destrucción del medio ambiente. Son retratos topográficos de un paisaje cansado, asentado con la melancolía de las expectativas inciertas”.

Re-visions. Marcia Resnick. Edition Patrick Frey. 104 páginas. 52 euros.

“Publicado hace 41 años, se re-edita ahora este proyecto que surgió de forma accidental. Feminista, artista, fotógrafa y profesora, su trabajo está desarrollado con humor e inteligencia. Se asentó en Nueva York en los 70, dentro del escenario de la música y del performance. Momento también de los primeros abordajes del movimiento artístico feminista. Tras sufrir un accidente, construyó un libro autobiográfico, conmovedor e irónico; con fotografías escenificadas sobre la adolescencia femenina. Una colección de recuerdos, a menudo intervenidos, para exagerar la ironía y el humor de la condición humana. Palabras e imágenes se alimentan mutuamente, para dar forma a una narración. Andy Warhol lo santificó irónicamente al tacharlo de 'malo'. Allen Ginsberg diría que era 'demasiado agudo ... para una niña'. El libro con notas misteriosas y contradictorias, presagian la deliciosa perversión de una adolescencia extraviada que nos abandona”.

6. David Jiménez. Fotógrafo.

- Scene, Alex Majoli. MACK/ Le Bal. 126 páginas. 35 euros.

“Realizado durante ocho años en distintos continentes, las imágenes de este proyecto desafían la frontera entre el documento y la ficción; transformando radicalmente la luz convierten el día en una noche interminable, y escenas que podrían ser reales en una presunta escenificación. Una obra donde la reflexión social y política actúa en diálogo con nuestro imaginario más profundo. En mi opinión, uno de los libros más rotundos del año”.

- Trabajos/Works 02-20, José Guerrero. Editorial RM. 320 páginas. 30 euros.

Una espléndida monografía que recoge lo más esencial del trabajo de José Guerrero a lo largo de su amplia trayectoria. Un fotógrafo que mira al paisaje desde la búsqueda incansable de un misterio sutil, y al mismo tiempo con una mirada transparente que permite a lo real irradiar su brillo con intensidad. La sobriedad y elegancia del diseño y la producción impecable contribuyen a hacer de él un libro redondo.

7. Elena Navarro. Directora del Centro de la imagen de México y directora artística de FotoMéxico.

- Africamericanos. Centro de la Imagen de México, Museo Amparo, Editorial RM. 236 páginas. 45 euros.

“ El libro recurre al mapa como dispositivo narrativo para situar a las comunidades descendientes de los africanos esclavizados, que habitan en América Latina y el Caribe. De una impresión y formato impecables, integra los relatos visuales de más de 70 artistas que exploran los orígenes, las tradiciones y los rituales religiosos de esta población, contribuyendo así a su visibilización. Alternando con el ritmo visual de las imágenes e impresos en papel mate, los textos de Abraham Nahón, Germán Rey y Sheila S. Walker indagan desde una mirada antropológica sobre los antecedentes y las aportaciones culturales de esta comunidad en la región. Con más de 400 imágenes contemporáneas e históricas, este proyecto, dirigido por Claudi Carreras, se centra en los imaginarios creados en torno a la afrodescendencia, que va trazando desde el norte de México hasta Argentina y el Caribe, con reminiscencias significativas a la raíz de esta cultura. Esta antología de visualidades representa un encuentro con la herencia africana”.

- Fotografía impresa en Venezuela .Sagrario Berti. La Cueva Casa Editorial. 560 páginas. 54 Euros.

“ Sagrario Berti indaga sobre los imaginarios nacionales, sus autores y sus disidentes a partir de una suerte de genealogía que va estructurando en función de la relación entre imagen y palabra. Su propuesta incorpora además de libros fotográficos, materiales impresos ilustrados que encontraron en el soporte editorial su formato de salida. Proyectado como un inventario de publicaciones editadas entre 1945 y 2016, se centra también en el trabajo de diseño, composición gráfica e impresión como parte fundamental de estos materiales. Presenta un diseño innovador que utiliza distintos tipos de papel para destacar en sus texturas la selección de los impresos a color y en blanco y negro, y la integración de las biografías de estos objetos a modo de ficha archivista. Se trata de una investigación rigurosa que a través de la imagen impresa hace una revisión histórica, social y política de este país latinoamericano”.

8. Tanit Plana. Fotógrafa.

- Rubbish, Dipping Sauce, Grass, Peonie, Bum. Maisie Cousins. Trolley Books. 56 páginas. 36 euros.

“Fotografías sudorosas, pegajosas y ensangrentadas. Belleza desagradable, pasada. Sexo, naturaleza y indulgencia. La fotógrafa inglesa me atrapa y encierra en una cueva de sensualidad desbordada. La cámara, la óptica y la luz son usadas como túnel de entrada para hundirme en un universo placentero y claustrofóbico de texturas, colores y formas que remiten de forma no literal a la sexualidad y a su inevitable relación con lo innombrable. Me estallan los sentidos, veo más que con mis propios ojos, siento más que con mi propia piel. Muerte. El libro, como objeto: impecable. Brillante por fuera. Brillante por dentro”.

- IBERIA. Aleix Plademunt. Ca l'Isidret Edicions. 116 páginas. 30 Euros.

“Alucinógenos, los viajes obsesivos a los que nos lleva Aleix Plademunt en sus últimos trances fotográficos. Esta vez a través de la selva amazónica peruana, en la localidad de Iberia. El libro, una propuesta del propio Aleix y los Hermanos Berenguer, es una delicia al tacto, un acierto en los papeles escogidos, una maravilla de impresión. La contundencia y continuidad de la propuesta presenta un cuerpo fotográfico rotundo: fotos a sangre, sin texto, envuelto en una camisa elegante y contenida que nos sirve la información esencial”.

9. Roderick van der Lee- Director de Photo London

- Freedom or Death. Gideon Mendel. Gost Books. 179 páginas. 42 Euros.

“Hace 30 años, el fotógrafo Gideon Mendel dejó una caja con negativos y diapositivas almacenados en el garaje de un amigo de Johannesburgo. La lluvia la humedeció y se estropeó parte del contenido. Las fotografías afectadas formaban parte del trabajo de documentación realizado por Mendel durante los años finales del apartheid, cuando fue testigo de la sublevación de los distintos municipios, así como de las escenas de movilización, conflicto y tragedia de aquellos días. El hermoso paralelismo entre la memoria o el trauma no procesado durante muchos años y la película, también sin procesar, resulta como concepto fabuloso, algo que se amplifica con la calidad de las imágenes”.

- Provincetown. Joel Meyerowitz. Aperture.160 páginas. 54 Euros.

“La playa de Provincetown, Massachusetts, ha sido definida durante mucho tiempo por los forasteros. Refugio para los homosexuales y lugar de escapada para los artistas, su apertura y tolerancia han otorgado un carácter al lugar. Durante los años 70 y comienzos de los 80, Joel Meyerowitz veraneó allí, recorriendo la costa con una cámara de 8x10, tomando exquisitos retratos, agudamente observados, a familias, parejas, niños, artistas y otros residentes de esta avanzada comunidad. Un elenco de caracteres que parecen y reaparecen, de temporada en temporada, sobre un pintoresco fondo de mar, arena y sol. Provincetown reúne cien retratos, nunca hasta ahora publicados, trasladando al espectador a un mundo idílico de auto proclamado individualismo. El libro es un bello ejemplo de cómo los libros de fotografía pueden documentar distintos mundos y distintas épocas. Los libros de historia documentan acontecimientos significativos para la humanidad, pero los libros de fotografía tienden a capturar la sutil humanidad que define los lugares, los tiempos y las personas, de forma que las palabras por si solas no consiguen hacerlo”.

