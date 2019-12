John Fogerty, Brian Wilson, Suzi Quatro y Drive by Truckers, nuevas confirmaciones del Azkena Rock

El Azkena Rock Festival sigue sumando nombres a su cartel. John Fogerty, Brian Wilson, Suzi Quatro, Drive By Truckers e Incubus encabezan las nuevas confirmaciones del festival vasco, que se celebrará los días 19 y 20 de junio de 2020. Esta tanda de nuevos y relevantes nombres se suman al de Patti Smith, que ya fue anunciada como cabeza de cartel hace unas semanas.

John Fogerty es historia viva de la música norteamericana. Líder de la Creedence Clearwater Revival, el músico, que ya tocó en el festival vitoriano en 2017, lleva décadas en solitario pero defendiendo con pundonor el cancionero de un grupo legendario. Un cancionero que le pertenece por derecho propio y que se ha incrustado en la memoria colectiva con composiciones como Proud Mary, Born on the Bayou o Who’ll Stop the Rain. Su rock sureño y pantanoso es uno de los más influyentes en la historia de la música popular.

En el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, también tocará otro histórico como Brian Wilson. Creador de algunas de las cimas de la música popular, el beach boy está metido de lleno en su gira Good Vibrations, respaldado por dos escuderos de lujo: Blondie Chaplin y Al Jardine, de The Beach Boys. Suzi Quatro está considerada como una de las primeras rock star femeninas. Antes incluso que Patti Smith, con quien compartirá cartel en la próxima edición del ARF.

Incubus, Drive-by Truckers, Shooter Jennings, DeWolff, Baroness, Robyn Hitchcock, The Adicts, The Wildhearts, Ray Collins’ Hot Club y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba son otros de los platos fuertes de esta nueva tanda de confirmaciones.