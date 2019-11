Hungría no participará en Eurovisión, calificado como “flotilla homosexual”

Hungría no participará en el Festival de Eurovisión el próximo año, que se celebrará en la ciudad neerlandesa de Róterdam, en un momento de ascenso del discurso homófobo en el país, gobernado por el ultraderechista Viktor Orbán. Aunque no se han difundido las razones oficiales sobre la retirada, fuentes de la televisión pública MTVA citadas por el diario The Guardian, señalan que los trabajadores interpretan que la decisión está relacionada con la vinculación del festival a la cultura LGBT.

András Bencsik, comentarista de televisión progubernamental, se refirió a Eurovisión como "una flotilla homosexual" y dijo que no participar beneficiaría la salud mental de la nación.

Las mismas fuentes señalaron que la retirada no fue una sorpresa porque encaja en la forma de actuar de la televisión pública húngara que no ofrece una cobertura positiva de noticias relacionadas con los derechos del colectivo LGBT, salvo la celebración anual del Orgullo en Budapest.

Los medios públicos en Hungría están estrechamente vinculados con el Gobierno y han sido fundamentales para difundir sus mensajes contrarios a la inmigración y otros temas como la homosexualidad. La página web index.hu citó fuentes no identificadas dentro de los medios públicos que señalaban que la razón de la retirada probablemente era que Eurovisión se consideraba "demasiado gay". El portavoz de Orbán, Zoltán Kovács, describió la historia de index.hu como "noticias falsas" en Twitter, pero no especificó ninguna otra razón para la no participación de Hungría.

MTVA comunicó a The Guardian que en lugar de participar en Eurovisión, apoyarán directamente las "valiosas producciones de los talentos de la música pop húngara".

En los últimos meses, las actitudes homófobas han aumentado en el círculo el primer ministro. El parlamentario del partido de Orbán pidió un boicot a Coca-Cola tras una campaña publicitaria con fotografías de una pareja gay, mientras que László Kövér, el presidente del parlamento húngaro, comparó a los defensores del matrimonio igualitario y la adopción de parejas homosexuales con los pedófilos. "Moralmente, no hay diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y el comportamiento de alguien que exige tales cosas", dijo.