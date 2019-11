La última carta de Antonio Machado ve la luz en Madrid

Fechada en febrero de 1939, el mismo mes de su muerte, la última carta que escribió el poeta Antonio Machado iba dirigida a su buen amigo Luis Álvarez Santullano, un pedagogo estrechamente vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. Desde Colliure (Francia) el autor de Campos de Castilla le hablaba de su frágil salud y convenía que la posibilidad de trasladarse a la Unión Soviética debía ser pospuesta: "No he podido contestar antes a su interesante carta porque a mis ya viejos achaques ha venido a sumarse un funesto catarro bronquial, que —aunque mejorado—, me tiene bastante fastidiado. De acuerdo con sus atinadísimas observaciones, en efecto creo que el asunto de URSS de momento quizás debe ser aplazado y, sobre todo, si se puede resistir aquí el tiempo que tarde en vislumbrarse un porvenir". El 22 de febrero Machado moría en el Hotel Bougnol-Quintana de Colliure, localidad fronteriza donde fue enterrado.

Aquella misiva del poeta enfermo pero aún con fuerzas para pensar en el porvenir se expone por primera vez en Madrid junto al centenar de documentos y pertenencias que conforman la muestra Los Machado. Fondos de la Colección Fundación Unicaja. Esta exhibición en la sede del Instituto Cervantes estará abierta al público hasta el 9 de febrero de 2020, y en ella se expone parte del material documental de Antonio (1875-1939) y Manuel Machado (1874-1947) que la Fundación Unicaja adquirió entre 2003 y 2018. Hay páginas autografiadas, documentos civiles y fotografías, presentados en distintos apartados que abordan la poesía, las cartas familiares, el teatro y un archivo audiovisual que cuenta la historia del propio fondo documental. La muestra también incluye documentación sobre la inédita obra La diosa razón, la más buscada de los Machado, que salió a la luz en 2018, además de la primera carta conservada de Antonio, escrita cuando tenía 17 años.

Algunos documentos y fotografías de los hermanos Machado, expuestos desde este jueves en la sede del Instituto Cervantes, en Madrid. Europa Press

En febrero pasado, la Fundación Unicaja inauguró en Sevilla un centro expositivo permanente con esta misma muestra sobre los hermanos poetas, nacidos en esa ciudad. Con motivo de la inauguración en Madrid, la exposición del Cervantes tiene, además de esa última carta, un espacio especial para algunos documentos de los escritores relacionados con la capital.

Los documentos y fotografías evidencian el fuerte vínculo que había entre los dos hermanos, que no se quebró a pesar de la separación a la que se vieron forzados por la Guerra Civil. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, apuntaba este jueves: "Se simboliza una manera de entender España hacia el entendimiento y la conciliación, alejándose de la crispación y el enfrentamiento. De lo que no cabe duda es del verdadero amor y calidad humana que ambos desprendieron en su tratamiento fraternal".

La inauguración de la exposición en Madrid coincide con la presentación del libro el mismo jueves de Poesías completas de Manuel Machado (Editorial Renacimiento). La edición incluye un apéndice denominado Otros poemas, compuesto por los primeros versos escritos por el poeta y otros escritos dispersos.