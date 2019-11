‘Dolor y gloria’ logra cuatro candidaturas a los premios del cine europeo

MEJOR PELÍCULA

El oficial y el espía, de Roman Polanski.

Los miserables, de Ladj Lay.

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar.

System Crasher, de Nora Fingscheidt.

La favorita, de Yorgos Lanthimos.

El traidor, de Marco Bellocchio.





MEJOR DIRECCIÓN

Pedro Almodóvar por Dolor y gloria.

Marco Bellocchio por El traidor.

Yorgos Lanthimos por La favorita.

Roman Polanski por El oficial y el espía.

Céline Sciamma, por Retrato de mujer en llamas.







MEJOR ACTRIZ

Olivia Colman en La favorita.

Trine Dyrholm en Reina de corazones.

Noémie Merlant & Adèle Haenel, en Retrato de mujer en llamas.

Viktoria Miroshnichenko en Beanpole.

Helena Zengel en System Crasher.





MEJOR ACTOR

Antonio Banderas en Dolor y gloria.

Jean Dujardin en El oficial y el espía.

Pierfrancesco Favino en El traidor.

Levan Gelbakhiani en And Then We Danced.

Alexander Scheer en Gundermann.

Ingvar E. Sigurðsson en A White, White Day.





MEJOR GUION

Pedro Almodóvar por Dolor y gloria.

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella y Francesco Piccolo por El traidor.

Robert Harris y Roman Polanski por El oficial y el espía.

Ladj Ly, Giordano Gederlini y Alexis Manenti por Los miserables.

Céline Sciamma por Retrato de mujer en llamas.





MEJOR DOCUMENTAL

For Samma, de Waad al-Kateab y Edward Watts.

Honeyland, de Ljubomir Stefanov y Tamara Kotevska

Putin's Witness, de Vitaly Mansky.

Selfie, de Agostino Ferrente

The Disappearance of My Mothe,r de Beniamino Barrese.