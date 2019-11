Galdós renueva su valor

‘Tormento’.

Por Almudena Grandes

“Leí Tormento con 15 años y me quedé atónita con la historia de un cura que seduce a una huérfana, pero también con un escritor que trataba con ternura a los dos, al cura y a la huérfana. Yo era una niña española nacida en el 60 que iba a un colegio de monjas y no podía creer lo que estaba leyendo. Aunque reconocía los nombres de las calles de Madrid, aquello me parecía ciencia-ficción. Una novela como La de bringas, de la misma trilogía, es más perfecta, Fortunata y Jacinta es la obra maestra del otro gran narrador español de todos los tiempos y los Episodios nacionales han sido importantes en mi obra, pero Tormento siempre será especial: me enganchó a Galdós”.

‘Episodios nacionales’

Por Antonio Muñoz Molina

“Fortunata y Jacinta tiene una amplitud y una profundidad solo al alcance de Tolstói y Balzac, pero los Episodios nacionales son una construcción literaria incomparable: tanto por su valor literario como por su valor histórico. Por su escala, su capacidad de invención y de creación de personajes y por su variedad de matices, comprensible si se piensa que Galdós los fue escribiendo a lo largo de toda su vida. Cada serie se lee como una novela en sí, pero las más logradas me parecen la Segunda —de El equipaje del rey José a Un faccioso más y algunos frailes menos— y la Cuarta —de Las tormentas del 48 a La de los tristes destinos—”.

‘Miau’

Por Marta Sanz

“Entré en Galdós por Miau y me pareció de una modernidad literaria absoluta. Por un lado, las visiones que tiene el niño de la familia me son alucinantes, prefaulknerianas. Por otro, me impresionó por la visión que da el narrador de una sociedad donde es imprescindible fortalecer la musculatura de la clase media. Me pareció una revelación toparme con una novela de la década de los ochenta del siglo XIX que habla de un funcionario cesante para explicar cómo el trabajo es algo que necesitamos para realizarnos como personas y cómo la laboriosidad de algunos países les da una fuerza en la que se sustenta la democracia”.

‘El terror de 1824’

Por Andrés Trapiello

“Pensemos en un libro largo y en otro corto. Fortunata y Jacinta es un prodigio ­—Galdós no está por detrás de Cervantes, sino a su altura—, pero necesitas un mes para embarcarte en su lectura. Hay, sin embargo, una novela corta muy recomendable por lo raro —quizás por encima de Miau y de Misericordia—. Es El terror de 1824, el séptimo volumen de la Segunda Serie de los Episodios. Cuenta el momento revolucionario entre 1820 y 1823 y termina, no hago spoiler, con el ahorcamiento de Riego, el liberal. En esas páginas es donde mejor se ha contado el Madrid de los barrios bajos”.