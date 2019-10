Querido tito Balbino, la pasada gris mañana del 29 de octubre, mi madre, tu amiga Aurora, me ha despertado con estas palabras: "Soleá, el tito Balbino se ha ido...". Por momentos parecía una pesadilla de éstas que cuando te despiertas se te va yendo la tristeza poco a poco pero no, las horas pasan y parece que esta pena ya no se irá...

No te lo vas a creer, pero justo hace un par de días anoté en mi lista de cosas pendientes "llamar a Balbino y preguntarle por el texto de la Vidalita de Marchena que canta papá". No me ha dado tiempo.

No encuentro las palabras necesarias para darte las gracias por brindarnos tu exquisita sensibilidad, tu calidad humana y esa afición sagrada al arte, a la verdad, a la amistad y a la obra de tu amigo y hermano Enrique.

Gracias por crear tu hermosa obra La voz libre, a través de la cual mi padre me responde cuando le pregunto por la vida, por el cante… Gracias por haber escrito la Biblia de Morente, un lugar para todo aquel que quiera aprender de flamenco, de literatura, de las cosas importantes de la vida. Gracias por la bondad de tu mirada. Hasta siempre tito Balbino, uno de los grandes historiadores del cante flamenco, una de las mejores personas que he conocido en mi vida, Balbino Gutiérrez.

P.D. Estrella hoy emocionada recordaba las clases de francés que le diste para su Ne me quitte pas...

Tu sobrina Soleá Morente